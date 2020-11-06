數位綁三倍券 gogoro中獎名單出爐了

振興三倍券使用期限至今年12月31日確定不會延期，此時正值百貨周年慶檔期，經濟部提醒民眾，年底前商圈、百貨等業者將主動推出最後一波的加碼優惠，部會也陸續推出加碼促銷活動，提醒還沒領取的民眾可攜帶健保卡及1,000元至郵局領取紙本券使用，或選擇便利的數位方式綁定領取三倍券。

為鼓勵民眾使用快速又方便的數位綁定方式領取三倍券，經濟部規劃「綁定數位三倍券，抽gogoro」抽獎活動，25部機車已全數抽出。經濟部表示，得獎名單已公布在三倍券官網及中企處網站，提醒民眾注意領獎資格及領取時間。

經濟部指出，結合Gogoro辦理的「綁定數位三倍券，抽gogoro」活動，共分為二階段：第一階段自7月6日至15日，連續10日天天抽出1名；第二階段從7月16日至10月31日的週週抽，已於11月4日中午於經濟部中小企業處臉書粉絲團網路直播，抽出最後一名幸運兒，為期近4個月抽獎活動，圓滿結束，共有25位幸運得主獲得Gogoro VIVA Lite電動機車一台。

中企處提醒中獎民眾，在收到中獎通知後，儘速至經濟部中小企業處「振興三倍券」專區

下載並簽署「中獎者領獎同意書」供資格核對，在此亦特別提醒中獎者勿取消綁定，須使用數位三倍券完成滿額消費3,000元並獲得2,000元回饋後才符合資格完成相關手續後，即可至業者門市領取gogoro電動機車一台。