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曄恆彰濱太陽能電廠撤案 安集：應屬個案仍看好政策誘因

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

寶島陽光能源旗下子公司曄恆執行的彰濱崙尾東太陽能電廠開發案撤案， 也從事電廠建置的上市虫司安集董事長黃國棟昨（5）日表示這應是單一個案，他強調在彰濱崙尾東蓋電廠，由於底下全是海水、土質鬆軟，施工難度高，曄恆撤案並不意外。他強調，政策扶植綠能並提供溢價收購等誘因仍具吸引力，很多案子還會持績進行。

黃國棟以安集為例，在選案電廠設置，絕不走標案，因為競爭會非常激烈，投資回報率就會差。他提到曄恆撤案，估計有二家模組大廠會重傷，當初曄恆也找過安集供應模組，但評估當地建置電廠環境惡劣，除了立樁時，海水馬上灌入，無法讓回填土壤密集，且土質鬆軟，基樁難以牢固，而且骨架和太陽能模組都需強化，加上當地位於潮間帶，碰到颱風引發大浪，對模組會造成嚴重拍擊，一般模組廠幾乎不敢提供20年保固。

據了解，曄恆即無法取得模組廠20年保固，最後遭融資銀行打槍，不得不終止開發計畫。

安集昨天的法說會，法人也擔心其他農地種電限制趨嚴，不利後續太陽能電廠發展，但黃國棟認為應是單一個案。

他指出，未來綠電的市場需求相當龐大，安集也規畫斥資3億元在台南安南工業區擴產。其中太陽能模組產能在在明年第4季由目前的150MW（百萬瓦）擴增到300MW。在電站併網方面，明年6月將增加到85MW，年底再增加到90MW，後績再增至100到150MW。安集的獲利結構，售電收入扮演相當高的比重。

太陽能電廠 模組廠

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