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美選結果尚未出爐 安聯投信分析不確定性下的投資策略

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導

美國總統大選結果尚未出爐，民主黨候選人拜登取得的選舉人票暫時領先尋求連任的川普，安聯環球投資美國投資策略師瑪哈揚（Mona Mahajan）表示，拜登已經承諾要提高對財政刺激的支出，基礎建設與替代能源產業，相關產業還包括工業與製造業，可能會受惠於基礎建設支出的增加。拜登同時也計畫加大投資在再生能源與對抗氣候變遷項目的力道，資金來源的一部分則來自加稅的財政收入，其政綱呼籲投資2兆美元於太陽能、風力發電與其他潔淨能源等產業。

展望後市，瑪哈揚說，選後市場將受惠於不確定性清除，投資人對市場未來方向將會更加清晰。市場期待2021年有一種獲更多有效的疫苗和藥物治療來應對新冠病毒。若全球消費活動能因此有所改變，特別是在低利率以及持續的財政和貨幣政策刺激的背景下，金融市場可望表現良好。

瑪哈揚表示，建議投資人可密切關注宏觀經濟數據，包括就業、工資和通膨。由於新冠病毒的死灰復燃嚴重影響主要經濟體，幾個地區，特別是歐洲出現多空雜陳的訊號。然而，若美國和其他國家或地區可以控制這種大流行，則可以為股票和其他風險資產提供良好支撐。

瑪哈揚指出，預期除了美國大型科技股以外，將會有更廣泛的產業與國家加入上漲行列。投資人或許應該要考慮這個因素，並根據候選人政綱的不同，將部位配置於特定產業，例如特定工業、能源與金融股等循環類股，以及5G、人工智慧與網路安全等具新興長期成長題材的科技類股；基建與潔淨能源展望也有望受惠美國大選結果。

美國大選 拜登

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