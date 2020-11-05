若美執政團隊換血恐牽動台美關係？ 王美花這麼說

美國總統大選之後恐面臨執政團隊大換血，台灣準備好了嗎？對此，經濟部長王美花今（5）日表示，這是每個國家都一樣會面臨的情形，但台灣與美國的二黨都一直持續在做接觸，「我們就是努力做台灣應該做的工作」。

王美花表示，不管未來情勢如何，深化台美經貿關係是不會變的，對台灣來說，我們就是爭取台灣的最大利益，得到美國二黨的支持，這樣的主軸不會變。

王美花並指出，台灣對美關係的經營，不管是政府，不管是議員，我們都是全方位的在做，駐美代表也是全方位在進行。

此外，美國選情發展是否也將牽動未來台美在國防工業上的合作？對此，王美花表示，對於台灣的軍售，除了美國政府同意外，一定也要得到參議院的同意，且台灣購買美國軍售，也必須參眾議院都支持，且美大選前又再通過對台軍售案，敲定4架MQ-9無人機，這代表台灣跟美國的戰略關係，是得到很高主流民意的支持。

而關於8月才在台中揭牌成立的「F16戰機後勤維修中心」，王美花表示，台灣還是會持續跟美方合作，這部分的進度沒有問題，台美航太產業的合作也會持續下去。

至於國人關心的台美正式高階經濟對話，有沒有可能趕在美國新任總統明年1月就職前，今年年底就先進行？

王美花則回應表示，關於台美的經濟對話，目前仍在持續溝通當中，台灣會用國家最大利益來爭取，但由於都仍在洽談中，因此會不會用視訊方式進行等細節問題，都還是未知數，若有進一步消息，一定會跟國人報告。