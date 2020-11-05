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被疑中資獨攬環島列車 易遊網：本土企業合法經營
經濟民主連合上午在立法院舉行「違法中資易遊網 獨攬台鐵環島列車」記者會，質疑易遊網實為中資違法透過第三地海外公司投資一事，易遊網回應，易遊網旅行社是合法合規的本土企業，且經營團隊擁有獨立性與自主性。此外，自創立至今，不論盈虧，不間斷投入預算推廣鐵道觀光，是依照台鐵公開招標的程序，合法取得觀光列車的經營權。
易遊網說，經營觀光列車，需肩負龐大的經營成本，加上過去多數台灣旅行社，以高報酬的國外旅遊為主力，相對於微利的國旅，鮮少有意願投入資金於觀光列車的經營。相反的，易遊網20年來即便觀光列車的營運壓力不小，卻未曾放棄經營鐵道旅遊。此外，不論是旅遊供應鏈的配給，或是在地文化的資源結合，從不利用資本排擠或打壓在地業者。
而今年受疫情的影響，以往未將重心放於國旅的旅行社，面臨不得不轉型的改革，也正因為這個危機，讓台灣鐵道旅遊開始獲得其他旅遊同業的重視，有意願能共同推展台灣鐵道觀光。
針對經濟民主連合對於易遊網長期經營台鐵觀光列車提出質疑，易遊網說，對方未能了解各家旅遊業的經營選擇與策略方針，也抹煞易遊網長期推動鐵道旅遊的堅持，以及扶植在地觀光業者的努力，對此深表遺憾。
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