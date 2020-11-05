易遊網遭爆是中資 經濟部立案調查

針對經濟民主聯合上午在立法院舉行「違法中資易遊網 獨攬台鐵環島列車」記者會，質疑易遊網實為中資違法透過第三地海外公司投資一事，經濟部長王美花今（5）日表示，當時易遊網是以外資來申請，但現在有疑慮且有明確證據，經濟部會進一步去了解。

經濟部投審會執行秘書張銘斌今日前往經濟部參加業務會報時，面對媒體詢問指出，以前投審會也曾經查過易遊網，其在第三地的公司裡面的確是有一些大陸股東，但當時的中資比例，還沒有到30%，但投審會近期將針對易遊網的中資疑慮，立案調查。

且由於經濟部將修正「大陸地區人民來台投資許可辦法」，認定陸資30%改以「逐層審查」方式，並擴大限制中國黨政企業來台投資。對此，張銘斌表示，投審會將會根據易遊網的最新股權結構來進行判斷。

張銘斌進一步指出，投審會將收集易遊網的相關事證、股權結構，以及董監事結構等資料，同時也會請易遊網進行說明，再做判斷。