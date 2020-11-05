紓困已發現金1,269億、貸款2.5兆元 蘇揆指示持續落實

國發會今（5）日於行政院會就「總體經濟成果與展望」進行報告，表示紓困的現金已發放1,269億元、融資貸款更已核准2.5兆元。行政院長蘇貞昌聽取後，指示各部會持續合作，積極落實推動各項振興措施，及研議如何讓更多的國人能共享經濟成長的果實、減輕負擔。

國發會報告指出，全球經貿因新冠肺炎疫情受衝擊，多數國家陷入衰退，而台灣因防疫得宜，加上紓困振興措施即時到位，前三季經濟成長率優於全球主要經濟體，且為極少數維持正成長的國家，多個國際機構及媒體均對台灣防疫及經濟表現讚譽有加。

在紓困方面，國發會指出，統計截至10月28日，紓困結果，現金發放1,269億元、嘉惠近516萬人；融資貸款已核准2.5兆元、紓困約133萬戶，並協助約695萬個個人、家庭、業者減輕負擔，總計共1,344萬個人及企業受惠。

在振興方面，國發會表示，安心旅遊、三倍券有效發揮提振內需效果，如第3季餐飲、零售轉為正成長；工業生產、出口明顯增溫，景氣燈號連續兩個月呈現代表「景氣穩定」的綠燈，失業率及經濟成長率亦優於多數國家。

國發會展望未來指出，內需動能可望持續穩健、輸出表現也逐漸好轉，國內外機構預測，我國明年經濟成長率介於3.2%~4.2%，然而全球經濟尚未回復至疫情前水準，且仍存如疫情再次爆發、地緣政治與貿易爭端等諸多風險，需持續密切關注。

國發會強調，政府將加強落實對受疫情影響產業的紓困措施，加速推動重大公共投資及基礎建設計畫，以強化經濟應變能力。

蘇揆裁示，國際疫情再度蔓延，美國大選後政經局勢波動，為確保國內經濟復甦力道，他指示各部會持續合作，積極落實推動各項振興措施，在守住、創造好的經濟成果的同時，也要請各部會研議，如何讓更多的國人能共享經濟成長的果實、減輕負擔，請各部會一起加油。