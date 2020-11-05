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疫情帶動需求 我國藥品製造業產值可望突破900億

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
因新冠肺炎疫情帶動相關藥品、篩檢試劑等產品需求增加，根據經濟部統計處最新資料顯示，1~8月產值595億元，年增6.3%，預期今年產值將突破900億元，可望續創歷史新高。圖／經濟部提供
因新冠肺炎疫情帶動相關藥品、篩檢試劑等產品需求增加，根據經濟部統計處最新資料顯示，1~8月產值595億元，年增6.3%，預期今年產值將突破900億元，可望續創歷史新高。圖／經濟部提供

因新冠肺炎疫情帶動相關藥品、篩檢試劑等產品需求增加，根據經濟部統計處最新資料顯示，1~8月產值595億元，年增6.3%，預期今年產值將突破900億元，可望續創歷史新高。

經濟部統計處指出，藥品及醫用化學品製造與國民健康息息相關，各國對藥品品質與安全性要求較高，因此在品管、審核制度及法規上亦較嚴，進入門檻也較其他產業高。觀察近年來我國藥品及醫用化學品業產值，除103年因原料藥接單減少，廠商為調節庫存降低生產，致年減2.3%外，之後各年產值逐年擴增，108年產值達863億元，已連續五年創新高，年增7.1%，為近12年最大增幅。

經濟部統計處並進一步分析，其中又以西藥業占比最高，以醫用化學及生物製品業成長最快，以細業別觀察，主要生產學名藥，以內銷市場為主，為維護用藥安全，業者持續配合政府法規，提高藥品品質及競爭力，產值多呈成長趨勢，108年受惠部分廠商取得藥證後量產及國內經銷商需求增加，產值476億元，占比55.2%，年增7.2%。

其次為原料藥製造業，由於技術門檻較高，目前國內生產原料藥廠商家數較少，且以外銷為主要市場，108年產值170億元，約占2成，年增5.9%。另在醫用化學及生物製品製造業，包含診斷試劑、檢測試劑、生物晶片、藥用紗布、人用及動物用疫苗等產品，近年則因廠商積極擴增國外市場，以及歐、美、非等國對診斷試劑需求擴增，占比逐漸提高，產值於105年突破100億元，108年為130億元，占比15.1%，年增9.3%。

經濟部統計處表示，109年1~8月各業延續成長態勢，其中西藥產值324億元，年增5.2%，原料藥產值120億元，年增6.4%，而醫用化學及生物製品業因疫情拉高需求，檢測試劑及相關醫用化學品出貨增加，產值94億元，年增14.2%，成長最高。

不過，我國藥品及醫用化學品呈現貿易長期逆差態勢仍未改變。根據財政部關務署進出口資料顯示，我國藥品及醫用化學品業108年進口值達45.6億美元，年增9.5%，其中以西藥占67.7%最多，醫用化學及生物製品占28.0%居次，若以國別觀察，主要進口國家前三大為德國（占17.9%）、美國（占15.9%）及愛爾蘭（占12.1%）。至於108年出口值則為9.3億美元，年增6.6%，以醫用化學及生物製品占48.0%居首，其次為西藥占34.2%，主要出口國家為美國、中國大陸（含香港）及東協六國，分別占27.9%、14.9%及11.2%。

對此，經濟部統計處表示，我國藥品及醫用化學製品業產能規模小，國內需求仍需仰賴進口，使得貿易長期呈現逆差，108年貿易逆差36.3億美元，較100年增加89.9%。

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