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如果拜登殺進白宮 謝金河：未來世界多變只能屏息以待

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
民主黨候選人拜登勝出機率升高，支持者在白宮前高舉標語表示美國總統川普已經出局。中央社
民主黨候選人拜登勝出機率升高，支持者在白宮前高舉標語表示美國總統川普已經出局。中央社

美國總統選舉仍在計票中，川普拜登互有領先，成為扣人心弦的大戰，財信傳媒董事長謝金河今(5)日在臉書表示，「如果拜登殺進白宮，未來的世界將有重大變化，涉及美中角力的新格局，台灣的情勢也會牽一髮而動全身，未來又是一個多變的世界，我們只能屏息以待」。

謝金河以「一場扣人心弦的大選，牽動未來世局」為題在臉書發文指出，美國總統大選像一場扣人心弦的球賽，拜登從開票就取得領先，尤其是大州的加州及紐約州選票開出，拜登領先川普逾百張選舉人票；川普則是囊括大多數州的選票，尤其是未開出的搖擺州，川普也多數取得領先；但最後開出的郵寄選票，拜登又取得威斯康辛及密西根的勝利，川普隨之控訴選舉舞弊，拜登則預告當選⋯。

謝金河說，美國總統大選成了最扣人心弦的大戰，很多人都說這一輩子從來沒有那麼仔細盯住美國地圖，如果按照拜登自行統計的得票264張選舉人票來看，拜登距離白宮的腳步僅剩一小步；但美國大選爭議恐怕不會順利落幕，也証實原先大家最擔心的選舉後美國陷入分裂與紛亂，華盛頓的黑人衝上街頭，很多州都出現暴亂⋯。

謝金河表示，美國股市在選舉開票日卻出現強大的漲勢，道瓊工業指數一度上漲821.47點，最後收盤上漲367.53點，Nasdaq大漲430.21點，費城半導體指數大漲3.54%，VIX恐慌指數下跌5.98，下滑至29.57，油價上漲，美元平穩，看起來與政壇的暗潮洶湧很不一樣。

謝金河說，這次大選跟選前民調顯示完全不一樣，拜登沒有大勝，主流媒體一面倒的預測全槓龜，我的朋友選前預測選舉結果的也沒有人完全猜中，只能說是世事如棋，沒有人看得到。

謝金河強調，「如果拜登殺進白宮，未來的世界將有重大變化，其中涉及美中角力的新格局，台灣的情勢也會牽一髮而動全身，未來又是一個多變的世界，我們只能屏息以待」。

拜登 美國大選 川普

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