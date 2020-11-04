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鼓勵農友維護生態環境 農委會加碼生態環境給付

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
行政院農委會、國立台灣大學及國立東華大學，舉辦「2020生態農業國際研討會」，探討生態農業政策與研究。圖／花蓮農改場提供
行政院農委會、國立台灣大學及國立東華大學，舉辦「2020生態農業國際研討會」，探討生態農業政策與研究。圖／花蓮農改場提供

行政院農委會、國立台灣大學及國立東華大學，於今明2天舉辦「2020生態農業國際研討會」，農委會主委陳吉仲表示，為推廣友善生產概念，除了現有的綠色環境給付措施外，明年1月起將推出「生態環境給付」，只要農友維護瀕臨絕種動物生存環境，每公頃規畫補助2至4萬元不等，希望透過獎勵鼓勵農民從事生態農業。

陳吉仲指出，為鼓勵農友維護生態環境，從去年開始的綠色環境給付措施，採堆疊式的補助方式，從一般給付1萬元到進口替代作物4萬5至6萬元不等的補助；明年1月1日將推出「生態環境給付」，例如針對石虎、草鴞、水獺等瀕臨絕種的動物，農友從事友善生產，維護動物生存環境，每公頃預計補助從2至4萬元不等的補助，若是原生植物棲地的環境維護，也將有相關的給付措施。

花蓮縣長徐榛蔚提到，在有機農業促進法通過後，花蓮縣政府在今年2月份成立「有機農業促進辦公室」，期許將花蓮打造為有機首都，希望透過研討會，民眾都能秉持著愛護地球的精神，為有機與生態農業、環境保育工作努力。

花蓮農改場表示，研討會邀請國內外從事生態農業研究的專家學者、農友，分別從國內生態農業政策與研究、三生一體的農業環境、地景經營與回復力、農業操作對生物多樣性影響、及生態農業科技與經營管理等五大主題進行研究與案例分享。

農業 生態

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