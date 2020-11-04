看好長照法人化 資誠：跨產業進場良機

資誠聯合會計師事務所與AnKeCare創新長照今（4）日共同主辦「2020住宿式機構長照管理論壇」，資誠生醫產業合夥會計師蔡晏潭表示，政府於2018年公布長照法人新制度，長照機構法人化不僅是帶動住宿式機構轉型升級關鍵，更是跨產業進入長照新興市場的機會。

資誠所長周建宏表示，依據國家發展委員會今年8月最新發布的人口推估報告，台灣將於2025年邁入超高齡社會，人口高齡化趨勢下，台灣長照需求刻不容緩。

資誠會計師林雅慧表示，長照機構法人化開放營利事業和外資參與出資，並使得盈餘可以分配給出資者，除吸引財源並引入國際資源，更提供長照事業邁向資本市場的機會。

論壇上午場由台灣住宿式機構業者分享成功經營理念，清福養老院院長陳意千指出，台灣長照產業存在工作效能低落、工作勞力密集等問題，而活用數位科技將是解決上述兩大問題並為機構帶來更佳服務的解方。

青松健康事業總經理周孟賢表示，法人化制度增進長照機構財務及經營之健全性、獨立及穩定性，加速引進企業化與制度化的經營思維，讓長照機構營運更有效率，使照護人員更能專注在發展多元長照服務，並幫助組織達到永續經營的保障。

崇恩長期照顧集團執行長龔威華表示，嬰兒潮世代逐漸邁入高齡化，對於照顧服務品質的期待促使長照機構由傳統流程管理式的經營模式，轉變為以照顧服務品質和長輩體驗為中心的模式。