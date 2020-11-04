彭双浪：不論誰當選 「戰略競爭」將是未來新常態

美國總統大選結果即將出爐，台北市電腦公會理事長彭双浪今（4）日表示，不論是何人當選新一任美國總統，「戰略競爭」將是未來的新常態。新冠肺炎疫情造成「逆全球化」的趨勢，產業將面臨供應鏈碎片化挑戰，台灣產業需掌握全球供應鏈中要角。

彭双浪進一步指出，同時值得注意的是，根據 Edison Research 進行的出口民調，約3成的選民將經濟視為優先議題，而有 2 成的人則認為新冠肺炎是最重要議題。他說，這次新冠肺炎所帶來的經濟影響和衝擊，可能還會延續數年，全球尋求經濟復甦的態勢不會改變，台灣應善用自己的優勢，把握發展契機的態勢，也不會改變。

他強調，疫情造成「逆全球化」的趨勢不會改變，產業發展在面對嚴苛的供應鏈碎片化挑戰，產業供應鏈配合局勢發展，進行適當調整的腳步也不會改變。

彭双浪認為，台灣若持續加強對如5G、AI、IoT等前瞻技術的掌握和布局，並藉由「台商回台」、「全球分散生產」等進行全方位供應鏈重組，台灣在全球供應鏈中扮演的重要角色也不會改變。