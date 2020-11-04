美國總統誰當家 王美花：台美深化是一定走下去的路

針對此次美國總統大選，經濟部長王美花今（4）日表示，從這次選戰激烈的情形看來，台灣一直以來和美國的民主、共和二黨都維持友好關係，是正確的方向，且不管美國總統是誰出線，「台美深化」是一定繼續走下去的道路。

王美花指出，支持台灣與美國洽簽BTA，是超過一半的美國參議員都支持才可以形成的，而且這些參議員是不分黨派，顯見台灣一直以來都和二黨維持友好關係是正確的。

王美花進一步指出，「深化台美合作」是美國的主流意見，同樣也得到美國朝野的支持。王美花並強調，無論誰當選美國總統，深化台美關係的政策方向是不會改變的，因為這在選前就已是美國智庫和華府的主流意見，這樣的大戰略，不會因為誰當選而有所改變。但，作法或許會有不同，但這個未來再觀察。

此外，針對產業界關心的台美BTA洽簽，以及供應鏈轉移趨勢，是否會受到美國總統大選結果影響？王美花則相當篤定的說，這些都不會在美國總統選後而有所改變，她相信台美在產業和供應鏈的合作上，一定會再進一步深化。

另，針對工商協進會理事長林伯豐提醒，台灣「可以親美，但不能仇中」一事，王美花則回應表示，台灣本來就沒有仇中，台灣是用整體國家利益做考量，一直以來，這是想法，也是作法。

王美花表示，台灣需要盟友支持，困難的政治環境是台灣的現實面，大家也都理解。因此，台灣需要深化台美關係，相信這也是大家沒有異議的。

至於BTA的洽簽、TIFA的召開，以及台美高階經濟對話的召開時程究竟何時會有進展，王美花表示，這些一直都有在準備，大選之後，該接觸的，各相關部會也都會持續跟美方洽商，待時機成熟可以對外宣布時，就會進行說明。

此外，美國總統大選無論誰當選，都可能會維持一段時間的貨幣寬鬆政策，是否將對台灣產業造成影響？王美花認為，台灣現在的匯率主要是因為出口強勁，好的出口我們當然樂見，但強勁的台幣對傳統產業造成的壓力，經濟部會持續注意，但這和美國的貨幣寬鬆政策沒有直接關係。