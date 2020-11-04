嘉南高生態敏感國有鹽地 國產署不再同意開發光電

為兼顧保育及光電政策，財政部國產署表示，未來針對嘉義、台南的高生態敏感區國有非公用鹽業用地，將不再提供業者申請作太陽光電；至於先前國產署已同意提供的一案，也將撤銷同意並退還保證金。

嘉南平原由於幅員廣大，成為許多光電業者鎖定開發的地區，當中不少廢鹽灘地也吸引業者目光，不過環保團體關注野鳥棲地受光電政策排擠，希望政府能兼顧生態。

呼應環團訴求，國產署日前已邀集農委會特生中心、經濟部能源局、環團研商，並作成決議，針對嘉義、台南的非公用鹽業用地，畫設三級區域，分別為高、中、低生態敏感區，若屬於高生態敏感區者，未來國產署不再提供業者申請。

官員表示，在畫設高生態敏感區前，已有一案向國產署申請獲同意，位於台南市將軍區，面積約200公頃，針對此案國產署將撤銷同意，並把保證金退還給業者。

國產署目前僅不再提供嘉南地區已畫設高生態敏感區的非公用鹽業用地，未來是否會拓展到其他地區？官員坦言，這要由主管機關農委會來認定，事實上，嘉南地區畫設三級生態敏感地區，並非法定不可開發地區，但環團提出訴求，政府也從善如流，共同為環境努力，未來全台國有地是否要統一檢討、比照嘉南作法，還得視主管機關決定。

官員表示，目前國產署提供國有地作太陽光電的管道主要有四種：業者主動申請開發、標租、委託經營、委託改良利用。嘉南地區的高生態敏感非公用鹽業用地除了不再讓業者申請外，未來也不會列入標租標的，避免爭議也兼顧經濟與保育。