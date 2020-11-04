快訊

評／極化之國，騷動的民粹主義——美總統大選之後

川普白宮演說：準備勝選 將請最高法院下令停止計票

嘉南高生態敏感國有鹽地 國產署不再同意開發光電

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

為兼顧保育及光電政策，財政部國產署表示，未來針對嘉義、台南的高生態敏感區國有非公用鹽業用地，將不再提供業者申請作太陽光電；至於先前國產署已同意提供的一案，也將撤銷同意並退還保證金。

嘉南平原由於幅員廣大，成為許多光電業者鎖定開發的地區，當中不少廢鹽灘地也吸引業者目光，不過環保團體關注野鳥棲地受光電政策排擠，希望政府能兼顧生態。

呼應環團訴求，國產署日前已邀集農委會特生中心、經濟部能源局、環團研商，並作成決議，針對嘉義、台南的非公用鹽業用地，畫設三級區域，分別為高、中、低生態敏感區，若屬於高生態敏感區者，未來國產署不再提供業者申請。

官員表示，在畫設高生態敏感區前，已有一案向國產署申請獲同意，位於台南市將軍區，面積約200公頃，針對此案國產署將撤銷同意，並把保證金退還給業者。

國產署目前僅不再提供嘉南地區已畫設高生態敏感區的非公用鹽業用地，未來是否會拓展到其他地區？官員坦言，這要由主管機關農委會來認定，事實上，嘉南地區畫設三級生態敏感地區，並非法定不可開發地區，但環團提出訴求，政府也從善如流，共同為環境努力，未來全台國有地是否要統一檢討、比照嘉南作法，還得視主管機關決定。

官員表示，目前國產署提供國有地作太陽光電的管道主要有四種：業者主動申請開發、標租、委託經營、委託改良利用。嘉南地區的高生態敏感非公用鹽業用地除了不再讓業者申請外，未來也不會列入標租標的，避免爭議也兼顧經濟與保育。

國產署 太陽光電 生態

延伸閱讀

野鳥棲地等高生態爭議區 不再同意提供設置太陽光電

水情不佳 嘉南灌區秋冬雜作供灌未定

太陽光電設置受挫又一件 台南將軍的國有鹽地撤案

南市蘆竹溝反光電 陳情議會

相關新聞

美國總統大選結果膠著 投信分析三情境與影響

安本標準投信投資長彭炫通表示，截至台北時間15:00，美國總統大選票數已經開出大約7成，但關鍵的幾個搖擺州由於還有通訊投...

野鳥棲地等高生態爭議區 不再同意提供設置太陽光電

特生中心前調查嘉義、台南鹽業用地屬重要野鳥棲息的高生態爭議區，國產署宣布，不再同意提供設置太陽光電，以兼顧生態及經濟發展...

跟太太蔡咪咪婚姻生變 王令麟發聲明稿說明

東森集團總裁跟太太蔡咪咪婚姻生變，關於婚姻狀況，王令麟也發表4點說明無奈與祝福。

王令麟曾寫信要再愛一次妻子 蔡咪咪不領情曝心酸婚姻路

東森集團總裁王令麟的妻子蔡咪咪，本名蔡雪卿，今年63歲，與王令麟結婚40年，育有3名女兒。蔡咪咪年僅10歲時就加入五花瓣合唱團 ，並擔任主唱，在當時算是頗有名氣的小童星，而且是繼歐陽菲菲後，第二個到日本發展演藝事業的藝人，還曾在1973年獲得日本唱片協會頒贈的「新人獎」。

解決無薪假黑數！ 勞動部：通報擬入法 強制規定

今年初疫情爆發以來，通報減班休息(俗稱無薪假)的人數一度飆破3萬人，由於無薪假並未強制通報，先前不少立委曾關心無薪假「黑...

排隊還買不到房！這些新竹推案為何「秒殺」？買家臉書版主獨家告白

明明尚未正式公開，市場卻傳出該案已秒殺售罄，這是新竹房市的市場奇觀，究竟房子是誰在買？ 背後又有哪些操作手法？

都是被台積電逼出來！擠入供應鏈鹹魚大翻生 「洗衣」也能年營收破億

「對我們靶材廠而言，如果能夠進入台積電供應鏈，就好像取得聖杯、飲得聖水一樣！」

無薪假通報非強制 許銘春：研議法制化

國民黨立委吳斯懷指出，企業實施無薪假無需強制通報主管機關，應該將無薪假的通報制度入法，才能保障勞工。勞動部長許銘春今天表...

蘇孟宗：地緣政治及疫情對經濟影響 不受美大選左右

工研院產經國際所所長蘇孟宗今日主持工研院針對2021年臺灣製造業景氣展望預測結果時表示，全球此時此刻正聚焦美總統大選結果...

美大選將揭曉 林伯豐：可親美但不要仇中

美國總統大選結果將揭曉，工商協進會理事長林伯豐表示，選舉結果對全世界影響深重，不管是誰當選，都是以美國利益為優先，而台灣...

立委呼籲徵收耗水費 維護用水公平正義

立法委員陳椒華上午在立法院舉行「提高工業用水大戶負擔」記者會，陳椒華表示「水利法」第18條明列，國內用水標的順序為家庭及...

外資看匯率 不管美國總統誰當選美元將走軟

各界都在關注美國總統大選開票狀況，結果公布之前美股三大股指昨晚上漲1.8%至2.1%，美元走軟0.6%，瑞銀表示，選舉結...

熱門新聞

王令麟曾寫信要再愛一次妻子 蔡咪咪不領情曝心酸婚姻路

東森總裁婚姻亮紅燈！王令麟妻蔡咪咪滯美13年 隔海訴請離婚

比高點打8折！他花2.77億元在中正區這豪宅加買一戶 住港星樓上

新Mac系列11日發表！蘋果最便宜筆電來了 台積、鴻海、廣達利多

錢滿為患！一年期定存單利率下探0.208% 續創新低

人離職獎金就不給惹議 金管會下令銀行該給就要給

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。