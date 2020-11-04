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跟太太蔡咪咪婚姻生變 王令麟發聲明稿說明

經濟日報 / 記者黃淑惠/台北即時報導
東森集團總裁王令麟。報系資料照
東森集團總裁王令麟。報系資料照

東森集團總裁王令麟跟太太蔡咪咪婚姻生變，關於婚姻狀況，王令麟也發表4點說明無奈與祝福。

聲明如下：

一、 本人與妻子蔡女士結婚迄今已逾40年，感謝蔡女士的陪伴，並為我生下3名寶貝女兒，在本人擔任立法委員、商總理事長、創立東森電視、東森購物等事業期間，更因為她的分憂解勞，讓本人可以在毫無後顧之憂的情況下，全力打拚，這是難得的緣分，更是上帝的恩典。

二、 無奈民國96年間爆發力霸東森案，本人身陷司法訴訟風暴，身心俱疲，蔡女士長期定居美國照顧女兒，兩人因此分隔兩地，離久情疏，久未共同生活，幾無聯絡。

三、 回顧力霸東森案的發生，在遭起訴看似滔天大罪的犯罪事實中，本人最終僅有一罪必需執行，其他均為無罪或僅係易科罰金。而蔡女士遭起訴部分的事實中，與其相關人員已受無罪判決，或受易科罰金之處分，均係極為輕微之情節，惟此一事件不僅使本人企業集團遭受前所未有的打擊，夫妻感情更因此走向不歸路，重創後的企業可以努力重生，而破碎的夫妻感情卻已無法回頭，只能慨歎造化弄人。

四、 關於蔡女士委請律師訴請離婚乙事，本人完全尊重，婚姻關係或許將因而結束，但是她永遠是我的至親，我的家人，我對她的付出永遠心存感激，祝福她，也希望她在異鄉一切平安。

王令麟妻子蔡咪咪。報系資料照
王令麟妻子蔡咪咪。報系資料照

東森電視 王令麟

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