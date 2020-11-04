解決無薪假黑數！ 勞動部：通報擬入法 強制規定

今年初疫情爆發以來，通報減班休息(俗稱無薪假)的人數一度飆破3萬人，由於無薪假並未強制通報，先前不少立委曾關心無薪假「黑數」問題，國民黨立委吳斯懷則進一步提案要求勞動部將無薪假通報納入法制化，勞動部長許銘春今允諾。

吳斯懷表示，雖然根據勞動部訂定的「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」及「勞雇雙方協商減少工時協議書(範例)」，雇主應在實施無薪假期間向事業單位所在地勞政主管機關通報，但通報並沒有強制性，雇主未通報不涉及違法，亦無罰則，導致有黑數，要求勞動部檢討、明文納入法律規範。

對此，許銘春今允諾將進行無薪假通報法制化。勞動部官員補充，目前勞動部內部尚未明確討論過該案，有可能從修正就業服務法的方向著手，如在就服法第33條資遣員工須列冊通報的規範再加入無薪假。