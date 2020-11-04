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蘇孟宗：地緣政治及疫情對經濟影響 不受美大選左右

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

工研院產經國際所所長蘇孟宗今日主持工研院針對2021年臺灣製造業景氣展望預測結果時表示，全球此時此刻正聚焦美總統大選結果，他強調，地緣政治及新冠肺炎疫情對全球經濟影響不受美大選結果影響，但兩位候選人的經濟和科技政策不同，需持績關注。

蘇孟宗強調，美中科技戰及新冠肺炎疫情，已讓全球化概念轉為在地製造、促進在地經濟及提升就業，這部分在歐洲很多國家已因年輕人失業率高，積極進行，美國也提倡企業回美製造。

他指出，歐洲疫情有再升高趨勢，估計明年第1季及第2季會有疫苗問市，並不受美總統大選影響，至於美中科技戰，因川普和拜登在經濟與科技政策態度各有不同，一般認為若拜登當選，對中國的手段溫和，應會改變目前雙方僵化局面。

假設川普連任，未來是否透過雙邊談判，爭取對美優勢，也許會有不同面貌，因此必須持續關注選舉結果。

拜登 美國大選

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