太陽光電設置受挫又一件 台南將軍的國有鹽地撤案

財政部國有財產署表示，尊重中華鳥會等環保團體意見，國產署將註銷地主同意書，不提供台南將軍的一處鹽地供業者設置太陽光電。國產署並且承諾，凡是嘉義、台南鹽業用地屬「高生態爭議區」者，均不再同意提供設置太陽光電。之前已同意提供者撤銷同意並無息退還已繳保證金。

國產署也承諾，國有土地已提供保育團體認養者，亦不同意提供設置太陽光電。爾後並將就國有土地已核發光電業者提供申請開發同意書案件，於網站公開土地標示供民眾查詢。

這是繼配農地農用政策之後，國產署配合環保，再一宗撤銷太陽光電設置用地。

台南的七股和將軍聚集了不少太陽光電開發案，全台最大的台電開發案就在這裹，而這兒也正是野鳥的重要棲息地。太陽光電的開發案引起環保團體的關注。

國產署上周邀集中華鳥會等環保團體、農委會特有生物研究保育中心、經濟部能源局等機關開會研商，並做成決議，為兼顧生態及經濟發展，創造雙贏，重要野鳥棲地範圍應予以排除，故針對特生中心前調查嘉義、台南鹽業用地屬高生態爭議區者，均不再同意提供設置太陽光電。

國產署官員說，原本國產署接收了台鹽在將軍的一塊地，已同意業者去申請設置太陽光電，因為有環保爭議，業者尚未提出申請。用地位置就在台電最大開發案的隔壁，這塊地不是標租的，而是業者勘察看中向國產署申請，國產署認為符合當前政策而同意租用。台電用地位在「中」敏感區，而國產署的用地位於「高」敏感區，會議決議是針對高敏感區，國產署同意註銷地主同意書。