外資看匯率 不管美國總統誰當選美元將走軟

各界都在關注美國總統大選開票狀況，結果公布之前美股三大股指昨晚上漲1.8%至2.1%，美元走軟0.6%，瑞銀表示，選舉結果若出現爭議，金融市場可能持續震盪，此同時，已有部分央行搶先出招，例如澳洲央行昨天宣布降息；不論美國大選結果如何，隨著全球經濟復甦及風險情緒改善，美元都將走軟。

由於各州的開票及點票安排不同，僅管觀望氣氛濃厚，但每有風吹草動，仍會掀起一番動盪，市場可能是大選結果的「水晶球」；瑞銀指出，如果民主黨取勝，國債收益率將上漲；但如果共和黨權力得以延續，美元將會反彈。

除了美國大選結果，投資者還等待美國聯準會4日召開為期兩天的貨幣政策會議。繼歐央行計劃12月寬鬆貨幣政策後，澳洲央行昨天降息15基點至 0.1%，並準備在未來6個月購買1,000億澳元5至10年期國債。

瑞銀指出，疫情把澳洲上半年經濟拖進衰退的泥沼，為30年以來首次連續兩個季度萎縮，失業率上升至7%。即便疫情最近顯著改善，但澳央行進一步降息及加大買債，期望降低社會融資成本、引導匯率下降及支持資產價格等，以助力經濟復甦。

不過，這次政策會議沒有太大的驚喜，儘管新一輪買債計劃來得比預期早 ，但規模少於估計的至少1,200億澳元。基於美元走軟，澳元昨天上漲逾 0.8%，突破0.71美元兌1澳元，今早更一度漲破報0.72美元。

澳洲成功遏抑第二波疫情，而且澳央行排除了負利率的可能性，瑞銀認為澳元在未來6至12個月不會大幅走軟，年末目標保持在0.71美元，明年9月前走高至0.74美元。