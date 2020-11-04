工商早餐會 王美花：經濟泡泡可先行，旅遊泡泡再議

工商協進會今（4）日舉行工商早餐會，經濟部長王美花在會後提到政府對工商企業所提建議，其中針對「經濟泡泡」與「旅遊泡泡」，王美花指出，「經濟泡泡」涉及國際貿易的急迫需求，比較有機會先行，「旅遊泡泡」經與衛福部討論後，認為仍需再研議。

工商協會今日的早餐會，應邀出席的官員包括行政院副院長沈榮津、經濟部長王美化及衛福部部長陳時中三人。

沈榮律在致詞中表示，臺灣紓困振興及時到位，政府及國人共同努力，投資台灣三大方案成績亮眼， 至今已達1.13兆元，第3季出口值達900億美元，也創歷年單季最高，Google與微軟都在台灣加強投資。他同時指出，中央流行疫情指揮中心研擬開放「經濟泡泡」，放寬商務人士來臺，將可促進產業發展、經濟活絡，經濟部持續與指揮中心討論，朝居家檢疫天數縮短來思考。

針對近期房市熱度持持續升高，沈榮津也認為是臺商回臺投資設廠及住房需求增加，還有市場利息低，資金充裕。 為抑制投機炒房，內政部已進行聯合稽查，國發會也邀請 相關 部 會 盤點穩定房巿政策工具研商因應對策 以健全房市。

陳時中在回應工商企業的提問時也表示，目前將以「經濟泡泡」為主，「旅遊泡泡」受限於低風險的國家，不希望高風險國家入境， 在各國各自考量 下， 導致進度延宕。目前外國專業人士入境採專案申請未來是否成為 常態性，將視各部會所提出配套政策研議 。

針對「經濟泡泡」，王美花補充說明，近期收到不少特殊專案申請，有不少國際經貿人士要來台採購，或洽商看廠地，經濟部將與衛福部部長陳時中討論，針對有重要且緊急需求的申請案，由衛福部在經評估後予以短期來台。

王美花表示，目前有些專案申請的要件可以進行修改，連「經濟泡泡」的名稱也可以討論，中央流行疫情指揮中心考量較多的是來台人數、來台天數及來台目的，同時也關心經濟部是否有足夠的監管陪人員，同時來台商務人士是否會全程戴口罩，或者可考量在過境旅館進行商務活動。

今日的早餐會後，林伯豐也在會後受訪指出，美中關係不論是那位美國總統當選，關係都會好轉，但是不可能回到以前的友好關係，台灣應該親美，但是也要友中，如果美國總統大選沒有和平轉移，他擔心美股會下跌至少10%。