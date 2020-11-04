快訊

美民主黨搶下1席共和黨參院席次！再奪3席就變天

膠著！拜登領先川普 選舉人票118：114暫居上

工商早餐會 王美花：經濟泡泡可先行，旅遊泡泡再議

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導
經濟部長王美花表示「經濟泡泡」比較有機會先行，仍需再研議。圖為桃園機場入境旅客接受檢疫。報系資料照(記者陳嘉寧／攝影)
經濟部長王美花表示「經濟泡泡」比較有機會先行，仍需再研議。圖為桃園機場入境旅客接受檢疫。報系資料照(記者陳嘉寧／攝影)

工商協進會今（4）日舉行工商早餐會，經濟部王美花在會後提到政府對工商企業所提建議，其中針對「經濟泡泡」與「旅遊泡泡」，王美花指出，「經濟泡泡」涉及國際貿易的急迫需求，比較有機會先行，「旅遊泡泡」經與衛福部討論後，認為仍需再研議。

工商協會今日的早餐會，應邀出席的官員包括行政院副院長沈榮津、經濟部長王美化及衛福部部長陳時中三人。

沈榮律在致詞中表示，臺灣紓困振興及時到位，政府及國人共同努力，投資台灣三大方案成績亮眼， 至今已達1.13兆元，第3季出口值達900億美元，也創歷年單季最高，Google與微軟都在台灣加強投資。他同時指出，中央流行疫情指揮中心研擬開放「經濟泡泡」，放寬商務人士來臺，將可促進產業發展、經濟活絡，經濟部持續與指揮中心討論，朝居家檢疫天數縮短來思考。

針對近期房市熱度持持續升高，沈榮津也認為是臺商回臺投資設廠及住房需求增加，還有市場利息低，資金充裕。 為抑制投機炒房，內政部已進行聯合稽查，國發會也邀請 相關 部 會 盤點穩定房巿政策工具研商因應對策 以健全房市。

陳時中在回應工商企業的提問時也表示，目前將以「經濟泡泡」為主，「旅遊泡泡」受限於低風險的國家，不希望高風險國家入境， 在各國各自考量 下， 導致進度延宕。目前外國專業人士入境採專案申請未來是否成為 常態性，將視各部會所提出配套政策研議 。

針對「經濟泡泡」，王美花補充說明，近期收到不少特殊專案申請，有不少國際經貿人士要來台採購，或洽商看廠地，經濟部將與衛福部部長陳時中討論，針對有重要且緊急需求的申請案，由衛福部在經評估後予以短期來台。

王美花表示，目前有些專案申請的要件可以進行修改，連「經濟泡泡」的名稱也可以討論，中央流行疫情指揮中心考量較多的是來台人數、來台天數及來台目的，同時也關心經濟部是否有足夠的監管陪人員，同時來台商務人士是否會全程戴口罩，或者可考量在過境旅館進行商務活動。

今日的早餐會後，林伯豐也在會後受訪指出，美中關係不論是那位美國總統當選，關係都會好轉，但是不可能回到以前的友好關係，台灣應該親美，但是也要友中，如果美國總統大選沒有和平轉移，他擔心美股會下跌至少10%。

經濟部 王美花 衛福部 陳時中 疫情

延伸閱讀

談判破局新冠疫苗卡關？ 陳時中：機會永遠都在

促「經濟泡泡」成型 王美花：否則對投資會有嚴重延遲

李鎂被拔擢為公平會主委 王美花：鼓舞公務員士氣

疫情衝擊工業大戶耗水費明年徵不徵？王美花這麼說

相關新聞

東森總裁婚姻亮紅燈！王令麟妻蔡咪咪滯美13年 隔海訴請離婚

東森集團創辦人王令麟與結縭40年的妻子蔡咪咪婚姻亮紅燈！滯美13年的的蔡咪咪以夫妻長期分隔兩地為由，向法院訴請與王令麟離婚，預計11月9日開庭。

工商早餐會 王美花：經濟泡泡可先行，旅遊泡泡再議

工商協進會今（4）日舉行工商早餐會，經濟部長王美花在會後提到政府對工商企業所提建議，其中針對「經濟泡泡」與「旅遊泡泡」，...

王令麟曾寫信要再愛一次妻子 蔡咪咪不領情曝心酸婚姻路

東森集團總裁王令麟的妻子蔡咪咪，本名蔡雪卿，今年63歲，與王令麟結婚40年，育有3名女兒。蔡咪咪年僅10歲時就加入五花瓣合唱團 ，並擔任主唱，在當時算是頗有名氣的小童星，而且是繼歐陽菲菲後，第二個到日本發展演藝事業的藝人，還曾在1973年獲得日本唱片協會頒贈的「新人獎」。

外資看匯率 不管美國總統誰當選美元將走軟

各界都在關注美國總統大選開票狀況，結果公布之前美股三大股指昨晚上漲1.8%至2.1%，美元走軟0.6%，瑞銀表示，選舉結...

IEK: 製造業應加速「製造臺灣」全球布局

工研院今（4）日發布2021年臺灣製造業景氣展望時指出，2021年臺灣製造業產業將面臨兩項挑戰：第一，疫情加速新興科技的...

美大選將揭曉 林伯豐：可親美但不要仇中

美國總統大選結果將揭曉，工商協進會理事長林伯豐表示，選舉結果對全世界影響深重，不管是誰當選，都是以美國利益為優先，而台灣...

立委呼籲徵收耗水費 維護用水公平正義

立法委員陳椒華上午在立法院舉行「提高工業用水大戶負擔」記者會，陳椒華表示「水利法」第18條明列，國內用水標的順序為家庭及...

美國總統大選開票中 新台幣強勢升逾3角

新台幣今（4）日早盤以28.900元兌1美元，升值2分開出。

工商早餐會 理事長林伯豐提四面向、16項建議

工商協進會今（4）日舉行早餐會，理事長林伯豐在致詞中表示，目前全球新冠肺炎確診病例已逼近5,000萬，台灣迄今(截至11...

【你我老後／上】勞保破產的高齡化社會 「下流老人」將更悲慘

國發會預估，台灣將在2025年成為超高齡社會，勞動人口充裕的「人口紅利」急速消失。幾乎同時，預估2026年破產的勞保傳出將啟動改革。台灣勞工陣線協會秘書長孫友聯說，年金制若沒做好，將使台灣超高齡社會「整體貧窮化」；中研院社會學研究所研究員林宗弘更說，台灣老年貧窮狀況已經發生。

蔡總統：中小企業支撐台灣經濟 政府續助產業度難關

第29屆「國家磐石獎」及第22屆「海外台商磐石獎」今天在台北君悅酒店舉行，蔡英文總統致詞時肯定中小企業在台灣經濟發展中有...

他問曝露「最高機密」薪資會怎樣？ 網笑：不能戳破這秘密

出社會後，在公司上班，基本的禮儀是不過問同事的薪水，絕大多數的公司，也都不會將薪資待遇透明公開，因為同一個職位與工作，可能彼此雙方領的是不...

熱門新聞

比高點打8折！他花2.77億元在中正區這豪宅加買一戶 住港星樓上

東森總裁婚姻亮紅燈！王令麟妻蔡咪咪滯美13年 隔海訴請離婚

王令麟曾寫信要再愛一次妻子 蔡咪咪不領情曝心酸婚姻路

新Mac系列11日發表！蘋果最便宜筆電來了 台積、鴻海、廣達利多

錢滿為患！一年期定存單利率下探0.208% 續創新低

離職理專獎金爭議 金管會召集各銀行總經理要求留意

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。