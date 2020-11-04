美大選登場 主計長：與美貿易穩定、對經濟影響不大
美國總統大選受到全球關注，主計長朱澤民今（4）日在立法院財政委員會表示，後續對於我國經濟成長影響，要看美國與中國大陸關係發展，以及地緣政治影響，就目前來看，我國與美國的貿易量維持穩定，預計應該不會有很大影響。
民進黨立委吳秉叡今日在財委會表示，主計總處日前公布第3季經濟成長率概估為3.33%，在新冠肺炎疫情嚴重衝擊下，還可以有這樣的表現，實在不容易，不過他也擔憂，歐洲疫情持續發燒，後續會不會有影響？
朱澤民對此表示，我國與歐洲貿易量比較不大，但會間接影響，相關訊息國發會、經濟部都有充分掌握。
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