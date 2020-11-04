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生華科兩項新冠臨床 獲FDA核准執行及完成IND申請

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

生華科（6492）今（4）日表示，新藥在新冠臨床取得兩項進展，一是美國喬治亞州先進研究和教育中心醫療機構（CARE, GA）向美國FDA申請Silmitasertib用於新冠肺炎二期人體臨床試驗（IIT），經FDA指引建議，擴大收案為20位新冠肺炎中症患者，且有標準療法或支持性療法為對照組，此IND申請已獲核准執行。

生華科另一項新冠二期臨床日前已由Banner Health完成IND送件申請，規劃收治新冠重症患者，如獲核准執行，兩項新冠臨床治療族群將涵蓋中症及重症患者，預期將體現Silmitasertib抗病毒複製、感染和抗免疫風暴的雙重機制，生華科攜手兩個美國醫療團隊，希望Silmitasertib同樣能在短時間內治癒新冠患者，同時目標將爭取美國FDA授予緊急使用授權資格，Silmitasertib將有機會成為全球治療新冠肺炎的重磅藥物。

本項獲准執行的新冠肺炎二期人體臨床試驗由CARE, GA的創辦人Dr. Christopher P. Recknor負責計畫主持，此醫療機構曾協助美國一家生物技術公司完成新冠肺炎二期臨床試驗，對於新冠患者收案和執行試驗已有豐富經驗。

目前全美新冠疫情嚴峻、各地醫療資源和人力吃緊，Dr. Recknor團隊希望能盡速啟動這項臨床試驗，由於此臨床設計經FDA指導，治療族群為中症患者，預期經過Silmitasertib治療可預防轉入重症，減緩免疫風暴發生，同時Silmitasertib為口服劑型，無須住院即可接受治療，將大幅減低醫療系統負荷，Dr. Recknor團隊認為這正是目前亟需要的有效治療方案要件。

生華科總經理宋台生指出，因為Silmitasertib已經有五天就治癒新冠重症患者的前例，更讓執行臨床的醫療團隊想把病人趕快治好重現成功經驗，同時兩項新冠臨床治療族群涵蓋中症及重症患者，如有正面療效，將有機會擴大Silmitasertib未來進入新冠治療藥物的市場。

肺炎

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