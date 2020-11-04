工商早餐會 理事長林伯豐提四面向、16項建議

工商協進會今（4）日舉行早餐會，理事長林伯豐在致詞中表示，目前全球新冠肺炎確診病例已逼近5,000萬，台灣迄今(截至11月3日)累計確診雖有567例，但90%來自境外移入，台灣防疫表現相當傑出，安穩度過第一關，這段期間行政團隊辛勞付出，工商界給予肯定。

全球景氣雖然衰退，台灣1至9月的出口成長2.4%，8月零售業營業額成長8.2%，主計總處預估全年經濟成長率可達1.56%，是全球少有GDP穩定成長的國家。隨著美國印太戰略調整新格局，台灣地緣政治的戰略價值雖然提高，但面對國際政經情勢變化，同時與各國維持良好的關係，才能穩住台灣的利益。

近來國際疫情升高，許多國家又開始採取管制措施，台灣明(2021)年經濟發展不容樂觀。工商協進會從紓困振興、調整體質、產業提升、永續發展四個面向，提出16項提案、33點建議，期盼與政府共創新局勢，台灣經濟再起飛。

一，紓困振興：包括持續協助觀光旅遊相關產業度過難關；在防疫優先的原則下，爭取與疫情穩定國家洽簽出入境互惠協議，促進經濟復甦。

二，調整體質：包括加速修正財政收支劃分法，檢討印花稅、娛樂稅、貨物稅等不合時宜稅制；鬆綁金融監管措施，放寬證券業投資參股之規定、開放境外結構型商品電子交易等；檢討修正「勞動基準法」有關加班時數上限及「七休一」例外規定，保持企業經營彈性。

三，產業提升：重點有修正產創條例，延長智慧機械、5G設備投資、FinTech發展等政策及優惠年限；打造電動車實驗基地，推動「無軌智慧駕駛捷運電動公車」交通運輸系統；獎勵新創投資、鼓勵文創產業結合科技跨界加值。

四，永續發展：用電大戶條款延緩上路，研議太陽能板及風電葉片回收機制；建置進口豬肉溯源管理系統，設立養豬損害基金；提供供政策誘因，引導民眾及早規劃養老及長照保險機制。

林伯豐指出，美國大選結果將逐漸明朗，企業也會配合政府政策，積極深化台美經貿關係。