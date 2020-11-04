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東森總裁婚姻亮紅燈！王令麟妻蔡咪咪滯美13年 隔海訴請離婚

聯合新聞網 / 綜合報導
東森集團總裁王令麟（右）與妻子蔡咪咪（左）40年的婚姻亮紅燈。聯合報系資料照／東森提供
東森集團總裁王令麟（右）與妻子蔡咪咪（左）40年的婚姻亮紅燈。聯合報系資料照／東森提供

東森集團創辦人王令麟與結縭40年的妻子蔡咪咪婚姻亮紅燈！滯美13年的的蔡咪咪以夫妻長期分隔兩地為由，向法院訴請與王令麟離婚，預計11月9日開庭。

據《鏡週刊》報導，現年65歲的東森集團創辦人王令麟，於今年9月間某次主管會議後，突然收到台北地方法院家事庭的開庭通知，始知妻子蔡咪咪以「長期分隔兩地」為由訴請離婚。對此，王令麟表示尊重妻子的意願，「既然雙方都有共識，就請法官照著蔡女士的要求判離婚」，預計11月9日法院將開庭判決。

據報導，王令麟與蔡咪咪結婚逾40年，兩人育有3名女兒。王十分感謝妻子在生活上的照顧及事業上的陪伴，讓他能毫無後顧之憂的全力衝刺事業，認為「這是難得的緣分，更是上帝的恩典」。對於妻子隔海訴請離婚，王令麟表示，「她永遠是我的至親，我的家人」，對於妻子40年來的付出，永遠心存感激，祝福她在異鄉一切平安。

今年63歲的蔡咪咪本名蔡雪卿，10歲即踏入演藝圈，1980年23歲時嫁給時任嘉麵科長的王令麟，兩人育有3名女兒。2007年力霸集團爆發財務危機，王令麟遭檢方約談並聲押，蔡咪咪亦遭指控不實領取東森電視2000餘萬薪資，滯美未歸至今已13年。

王令麟 離婚

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東森集團總裁王令麟的妻子蔡咪咪，本名蔡雪卿，今年63歲，與王令麟結婚40年，育有3名女兒。蔡咪咪年僅10歲時就加入五花瓣合唱團 ，並擔任主唱，在當時算是頗有名氣的小童星，而且是繼歐陽菲菲後，第二個到日本發展演藝事業的藝人，還曾在1973年獲得日本唱片協會頒贈的「新人獎」。

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