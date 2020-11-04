聽新聞
test
0:00 / 0:00
東森總裁婚姻亮紅燈！王令麟妻蔡咪咪滯美13年 隔海訴請離婚
東森集團創辦人王令麟與結縭40年的妻子蔡咪咪婚姻亮紅燈！滯美13年的的蔡咪咪以夫妻長期分隔兩地為由，向法院訴請與王令麟離婚，預計11月9日開庭。
據《鏡週刊》報導，現年65歲的東森集團創辦人王令麟，於今年9月間某次主管會議後，突然收到台北地方法院家事庭的開庭通知，始知妻子蔡咪咪以「長期分隔兩地」為由訴請離婚。對此，王令麟表示尊重妻子的意願，「既然雙方都有共識，就請法官照著蔡女士的要求判離婚」，預計11月9日法院將開庭判決。
據報導，王令麟與蔡咪咪結婚逾40年，兩人育有3名女兒。王十分感謝妻子在生活上的照顧及事業上的陪伴，讓他能毫無後顧之憂的全力衝刺事業，認為「這是難得的緣分，更是上帝的恩典」。對於妻子隔海訴請離婚，王令麟表示，「她永遠是我的至親，我的家人」，對於妻子40年來的付出，永遠心存感激，祝福她在異鄉一切平安。
今年63歲的蔡咪咪本名蔡雪卿，10歲即踏入演藝圈，1980年23歲時嫁給時任嘉麵科長的王令麟，兩人育有3名女兒。2007年力霸集團爆發財務危機，王令麟遭檢方約談並聲押，蔡咪咪亦遭指控不實領取東森電視2000餘萬薪資，滯美未歸至今已13年。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言