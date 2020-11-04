京城銀前10月獲利靚 EPS將重返4元以上創近三年新高

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北即時報導

京城銀行（2809）自結前10月獲利，累計前10月稅前盈餘48.22億元，累計稅後純益42.16億元，累計每股稅前盈餘4.3元，累計每股稅後純益（EPS）3.76元，今年全年EPS重返4元在望，並達近三年獲利新高。

京城銀在2017年EPS達4.89元，創下歷史新高，但2018年起EPS連續兩年跌落至3元以下，今年在走過去年企金踩雷陰霾後，穩步向上，使得全年EPS可望重返4元以上，並有望超越2014年EPS4.33元的成績，改寫歷史次高紀錄。

京城銀自結10月單月稅前盈餘6.09億元，稅後純益5.31億元，在9月單月稅後純益衝上6.83億元、創下近一年又九個月來的新高後，10月獲利雖仍在5億元以上，但比前月減少約兩成，比去年同月則是大增37.2%，累計前10月京城銀獲利達42.16億元，比去年同期大幅成長74.6%，EPS3.76元。

京城銀指出，今年以來整體營運在放款動能的帶動下，利息淨收益穩健成長，相較去年同期成長15.3%，主因國內經濟在新冠肺炎疫情控制得宜下，呈現逐漸趨穩，使得京城銀放款得以逐月成長。同時京城銀堅守一貫的高資產品質原則，截至10月底止，全行逾期放款比率0.02%、備抵呆帳覆蓋率9,922.59%，總放款覆蓋率1.51%。

京城銀指出，放眼第4季，整體市場充滿不確定性，包括美國總統大選結果即將出爐，而歐洲則是因為疫情再升高而二度封城，都將對經濟情勢有所衝擊，國內則是資金氾濫，10年期公債在10月底跌破0.3%，創下歷史低點，對整體銀行營運帶來壓力，京城銀將持續以審慎的態度，伺機調整資產組合，且嚴控全行資產品質，來應對市場變化。

PS4 京城銀行 EPS

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