王令麟曾寫信要再愛一次妻子 蔡咪咪不領情曝心酸婚姻路

東森集團總裁王令麟驚傳婚姻亮紅燈，收到妻子蔡咪咪隔海傳來的訴請離婚通知。蔡咪咪本名蔡雪卿，今年63歲，與王令麟結婚40年，育有3名女兒。蔡咪咪年僅10歲時就加入五花瓣合唱團，並擔任主唱，在當時算是頗有名氣的小童星，而且是繼歐陽菲菲後，第二個到日本發展演藝事業的藝人，還曾在1973年獲得日本唱片協會頒贈的「新人獎」。

儘管在歌唱事業發展不錯，但10歲就踏入演藝圈，讓蔡咪咪的壓力相當大，她因為工作捨去學業、娛樂及與同儕相處的機會，失去一般孩子該有的正常童年。1980年，蔡咪咪23歲時，王令麟向她求婚，她一口答應，正式開始嫁入王家的生活。

據「三立新聞網」報導，蔡咪咪嫁入王家後，並沒有麻雀變鳳凰，雖然大家都知道她的身分，但她也是要從基層開始做起，在公司擔任財務的職位，每天需要打卡上下班，薪水只有1萬多出頭，當時王令麟在嘉麵擔任小科長，薪水也稱不上高，只有約2萬5千元。

資深媒體人黃光芹曾透露，蔡咪咪雖然有了女兒，但為了要傳宗接代，一直想生兒子，讓兒子在日後能繼承王家的事業，於是做了試管嬰兒，懷上一對龍鳳胎，只是不幸沒有保住，終究流產收場，後來蔡咪咪無法受孕，這些壓力另她感到身心俱疲。

2007年力霸集團爆發財務危機，王令麟遭到檢方約談並被聲押，加上婚後王令麟曾多次被爆花邊新聞，26年的婚姻路讓蔡咪咪並不好走，四面八方迎面而來的壓力讓她看透人生，因此決定投入佛教，且是佛教裡的密宗，開始進入宗教修行之路，更帶著三個女兒遠飛美國，離開傷心地。

王令麟曾在第一次官司纏身入獄的時候，發表一份文情並茂的聲明書，表示自己生命中最重要的三個女人，就是媽媽、蔡咪咪與三位女兒，希望以後能跟蔡咪咪再好好愛一次，不過蔡咪咪顯然不買單，與王令麟仍然分隔多年，感情不見好轉。如今傳出婚姻走向破局，令人不勝唏噓。