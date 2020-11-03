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蘭嶼海象不佳 台電：發電用油預訂周末運抵

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

針對近日蘭嶼電廠發電用油低於安全存量，台電表示，蘭嶼電廠目前柴油庫存量約為197公秉，經評估可維持約18天發電量，沒有立即停電之虞，台電已與中油擬妥後續油品運補計畫，預訂本周末即安排船運公司運油至蘭嶼，民眾無須恐慌。

台電表示，蘭嶼電廠位於台東縣蘭嶼鄉，為一離島小型火力電廠，共有六部柴油發電機組，組總裝置容量6000KW。近期因東北季風致海象不佳，船運停航，目前蘭嶼電廠柴油庫存量約為197公秉，雖低於安全庫存量，但以每日用油量約11公秉計算，仍可維持約18天發電量。

台電進一步指出，船舶運輸須考量海象影響，而台電所屬各離島電廠均有燃油儲存安全庫存機制。台電表示，已與中油公司接洽後續油品運補計畫，並每日盤點柴油庫存量，預計本周末即安排船運公司運油至蘭嶼，待天候更趨穩定後即可維持正常運補，以維持機組穩定運轉。

台電表示，為確保蘭嶼地區供電穩定，台電已加強宣導節約用電，並持續建設離島地區再生能源發電設施，期能推動離島逐步成為低碳綠能島。

蘭嶼 台電 電廠

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