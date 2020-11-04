50世代退休不憂慮 4%法則估算退休金

選在生日當天退休、退休隔天就創業的王品前副董事長王國雄，現在是成真咖啡負責人，走向另一個「利他」事業。選擇在55歲離開王品的他，最大的體悟是，退休後最怕無聊和沒錢。專家建議，在規劃退休時，可利用4%法則來推估出退休後需要準備的資產，並提早準備，以期早日實現退休大計。

55歲退休的王國雄，很早就做好完整的資產配置，迎向樂退生活。 圖／王國雄 提供

在王品打拚了大半輩子的王國雄，退休後也沒閒著，專心經營社會企業，讓人生的第二舞台持續發光發熱。談到退休的生活，許多人會擔心退休金不夠用，對此，王國雄認為「退休後心情要平靜、舒緩。」，因此他也早早做好完整的資產配置和財務計畫。

他分享他的資產配置，包括有穩定配息的債券基金以及ETF，像是元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)；同時也配置部位在儲蓄險，賺取比定存高的利息；也會挑選年配息5%以上的股票作為存股標的。

針對退休規畫，新光銀行資深協理李冠賢建議，退休前首先要評估自己退休後的收入與支出。

舉例來說，以一般25歲勞工投保勞保及公司月提撥6%薪資至個人勞退帳戶到65歲來估算，假設勞保最高投保薪資是45,800元，以投保40年計算得出，每個月勞保退休金28,396元加計勞工退休金16,000元，合計共約44,000元。

而且這是在已經投保勞保最高保額、且不用擔憂政府勞保政策計算改變的前提下。這樣換算下來，等於一天只能花1,460元，若想出國旅遊、偶爾吃米其林餐廳，享受較好的生活品質，就比較難達滿足。

但要如何才知道退休金多少才夠呢？李冠賢分享一個財富自由的「4%法則」，假設退休後每個月的支出是5萬元，那一年的總支出就是60萬元，再用60萬除以4%，得出1500萬元，這個數字就是退休後應該要準備的資產。