選情與疫情衝擊淡化 投信：擇機布局原油相關投資

國際油價近期波動，美國總統大選結果明朗後，新冠肺炎疫情變化也會再度成為市場焦點，投信表示，疫情與選情對油價所導致的波動性短期或將持續，然隨衝擊逐漸淡化，仍可謹慎擇機布局原油相關投資。

新冠肺炎疫情與美國總統大選選情使油價明顯承壓，近期西德州原油（WTI）與布蘭特原油（Brent）期貨價格雙雙跌破40元關卡，主要受歐洲疫情惡化，主要國家包含德國、法國與英國等計畫再度實施封鎖措施。

此外，美國大選不確定性也是影響關鍵因素，部分民調顯示美國民主黨總統候選人拜登居領先地位，市場亦擔憂若拜登勝選，其所提出推廣潔淨能源以應對全球氣候變化的政策，將不利相關產業。

供需面雜音則來自封鎖措施將壓抑用油需求，利比亞石油日產量快速回升至80萬桶且明年初將恢復至130萬桶，需求前景惡化加上新供應產量激增使油價跌至五個月低點。

街口投信分析，油價弱勢反應市場悲觀情緒，美國大選後，美國政府應會推出更多財政刺激措施，且新冠肺炎疫苗研發持續進行，而OPEC+極可能推遲2021年1月起的增產計劃，這皆將有助支持油價回升。