基期低+內外需轉好 台經院估明年經濟成長率「保四」

全世界不少國家陷入第二波疫情，但台經院今天公布最新經濟預測，不但上修2020年經濟成長率至1.91%，較7月預測值增加個0.08個百分點；明年經濟成長率可達4.01%，是目前所有國內機構最樂觀預估。

台經院表示，低基期加上廠商生產線移回台灣，以及半導體廠商投資先進製程，加上全球供應鏈重組，綠能建設吸引外商來台投資等帶動內需表現，內外需同步轉好，明年經濟成長幅度較今年的1.91%增加2.10個百分點，可望保四。台經院院長張建一更指出，明年經濟成長率「不排除還有上修空間」。

台經院今天舉辦2021景氣展望與產業趨勢研討會，提出今年及明年經濟展望。

台經院表示，今年以來新冠肺炎疫情肆虐全球，各國為防止疫情擴散，採取封城、封閉邊境、限制人員活動等管制措施，全球經濟需求近乎停擺，儘管台灣防疫得宜，但受全球經濟大幅衰退拖累，台灣上半年景氣明顯下滑。第三季起，隨著各主要國家重啟經濟活動，國內傳統產業景氣隨著海外需求回升而逐月復甦，電子資訊產業受惠於新興科技應用與遠距商機強勁需求，加上半導體大廠接獲歐美新訂單，以及中國大廠受美方制裁的急單湧現，下半年整體製造業景氣逐漸轉強。

展望2021年台灣經濟，台經院認為，疫情影響可望在2021年逐步淡化，加上低基期因素，國際主要預測機構皆認為2021年全球經貿成長將明顯優於今年表現，台灣受到疫情影響也可能逐漸緩解。在基期低及部分生產線轉移回台、新興科技需求暢旺等影響，台灣出口表現將大幅成長。另半導體廠商持續投資先進製程，加上受惠全球供應鏈重組，政府大力推動綠能建設，吸引外商來台投資，都有助於帶動內需表現。

台經院分析，由於台灣出口產品，如電子零組件、資通信、及汽車零組件等產品以歐美為主，其他出口產品項目則以新興市場及開發中經濟體為主，因此各地區復甦不同步可能牽動台灣出口表現，進而對2021年經濟產生影響。此外，美國大選結束後，若美中貿易衝突持續或進一步升高，將可能影響中國經濟表現，進而影響兩岸貿易，也成為2021年另一項影響景氣走向的重要因素。

永豐金控首席經濟學家黃蔭基指出，2021年會是未來5年經濟最好的一年，台股指數也有望再創新高、攻上14000點，不過如果美中之爭繼續延續，全球經濟成長力道被削弱，則2021年經濟創高峰後，可能就會往下走。

至於兩岸關係對明年台灣經濟影響，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，台灣資通訊產業主要客戶在美國、傳產則多在中國，傳產這兩年先受美中貿易戰波及，今年又爆發武漢肺炎疫情，業界都在期待隨著中國經濟反彈，明年中國市場可望有較好表現。

孫明德認為，談兩岸關係，應該拉高到美中關係的高度來談，如果美國總統川普連任，料將維持過去4年基調、美中持續對峙，台灣過去怎麼走、也就繼續走下去，會跟美國走得比較近。但若是拜登當選，雖然美中之爭不會就此緩解，但拜登不會像川普動輒大動作出擊，有利台商爭取商機。