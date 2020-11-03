他問曝露「最高機密」薪資會怎樣？ 網笑：不能戳破這秘密

出社會後，在公司上班，基本的禮儀是不過問同事的薪水，絕大多數的公司，也都不會將薪資待遇透明公開，因為同一個職位與工作，可能彼此雙方領的是不同的薪水，日前就有網友好奇問「為什麼薪資是公司最高機密之一？」

原po在ptt的「Gossiping」板上發文表示，每次公司發薪資單時，單子上面都會寫上「最高機密」這四個字，讓他不禁好奇問到，為什麼基本上所有公司，薪水都不會對外公開，如果真的和他人分享的話，會發生什麼事嗎？

貼文一出引起熱議，許多網友紛紛留言「資訊不對等」、「有的人就是混，薪水還多你兩萬，你氣不氣」、「沒有比較，沒有傷害」、「所以你知道為何外送師一堆，至少同工同酬，薪酬都白紙黑字」、「因為一堆人就算少領一千塊也能同事變仇敵」、「 就不可以戳破同工不同酬的小秘密」。

還有網友分享，有次私底下與同事討論薪資，沒想到被出賣，認為領比較少薪水的同事跑去找主管爭吵，結果造成局面變得很難看，讓他感到非常無言跟生氣。

其實凡是只要談上金錢，都會有點傷感情，公司薪水不公開也自有它的道理，因為許多人只要發現薪水與其他同事有差異，心裡就會感到不平衡，也會有一堆意見，為了避免諸多爭執，許多公司的薪資都是絕對機密。