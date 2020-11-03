推動數位轉型 加工處廠商擴大智慧生產投資金額逾1億元

經濟部加工處今（3）日指出，今年加工處數位轉型輔導團隊共促成10案次跨領域合作，預估累計合作金額約新台幣1,465萬元，協助製造業廠商數位轉型，導入智慧化生產模式，累計已獲得政府研發補助經費約2,400萬元、促成廠商擴大智慧化生產模式的投資金額達1億元。

為加速企業數位轉型進程，以提升產業競爭力，近年經濟部加工處與資策會創生處，合作推動輔導區內廠商數位轉型，今日在高雄軟體園區盛大舉行「AI應用來加值 製造升級加工區」活動，展示近年輔導成果，活動現場邀請佳凌科技、明揚國際、組弘科技、葳錦興業和仲鈜科技等區內企業代表，分享推動數位轉型的經驗。

加工處處長黃文谷表示，虛實化整合、物聯網、智能設備、影像辨識與AI等技術，如何實際應用在製造業協助數位轉型，是今年國內製造業普遍都在關心的話題，加工處為協助園區事業朝數位轉型升級發展，提升企業競爭力，近年亦積極輔導廠商導入智慧化的生產模式，甚至協助企業培養數位轉型的顧問人才，以建構加工區企業自主推動數位轉型的基礎根基。

黃文谷進一步指出，園區廠商相當重視品質，近年多著重在如何透過AI或AOI取代人工判斷品質的好壞，以台中加工區的指標性鏡頭廠商佳凌科技公司為例，近年在光學鏡頭的品質檢測也投注許多心力，預計設計一套演算法去自動調整及判斷鏡頭規格的數值，由AI去決定鏡頭的好壞。另外屏東加工區的明揚國際公司同樣也是運用AI自動檢測高爾夫球體是否有瑕疵，在幾年前大家都還剛在討論AI如何應用在工業上，到現在趨勢看來，AI的應用無所不在，明顯感受到企業轉型的步調已經越來越快了。