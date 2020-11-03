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後疫情催生新經濟 我鎖定生技、半導體

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
台經院產經資料庫研究員劉佩真指出，美中貿易戰主要鎖定半導體產業的角力，台灣在其中獲得轉單效應，半導體業利多於弊。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
台經院產經資料庫研究員劉佩真指出，美中貿易戰主要鎖定半導體產業的角力，台灣在其中獲得轉單效應，半導體業利多於弊。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「後疫情時代催生新形態經濟動力，台灣生技、半導體產業可從中得益！」台灣經濟研究院3日在景氣展望與產業趨勢研討會分析，疫情除了重創經濟也帶來新契機，台灣在全球封鎖下，受影響相對較小，藉由生技、資通訊、半導體等產業利基，可望在美中貿易戰中逆勢成長。

後疫情新成長動力

台經院景氣預測中心主任孫明德說，當年蒙古人西征挾帶鼠疫，奪走歐洲數千萬人生命，因為勞工短缺，就想用機器取代人力，間接促成工業革命；新冠疫情封鎖了GDP跟台灣差不多大的湖北，造成的經濟破壞遠大於病毒，促成航空業等產業整併，流感疫苗也促成生技產業的發展，復甦後長遠的經濟動力才是關注重點。

「FED表示，疫情會讓全球經濟下滑3%，影響長達5年。」孫明德指出，過去面對停滯性通膨，美國前總統雷根採取增加支出並減稅，柯林頓因應經濟疲弱則是減少支出並增稅，最慘的是歐巴馬面對金融風暴，增加支出並減稅讓赤字破錶，「美國未來仍要增加支出救經濟，台灣還想跟美國簽經濟協定嗎？值得深思」

孫明德強調，日本最嚴重時上班族少了3成，現在也仍有2成在家工作，居家工作的趨勢慢慢普及開來，城市的房價自然降低；而台灣居家情況較少，經濟表現比其他國家好，而能穩定發展投資環境。柯林頓曾提出資訊高速公路，亞馬遜、谷歌也在那時創業；「未來中國建設5G半導體，資通訊市場將成為台灣的商機。」

半導體得益美中角力

「疫情下，台灣生技產業成長很大，半導體及電腦週邊也受惠。」台經院產經資料庫研究員劉佩真指出，紡織業受創較多，雖然有防護衣題材，但紡紗、織布、成衣仍佔比7成；汽車業到第3季才緩步復甦；國旅天數花費都不如出國，依舊很難扭轉觀光業的經營困境；商品零售業多虧量販店等表現較好，表現持平。

劉佩真強調，美中貿易戰除了抖音外，主要鎖定半導體產業的角力，但美國一系列動作也讓美國本身半導體受衝擊，因為最大的需求及美企客戶都是以中國為主；而中國半導體優秀人才仍短缺，從美國進口半導體設備高達46%，半導體國產化進程受到相當阻礙；「台灣在其中獲得轉單效應，半導體業利多於弊！」

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半導體 疫情

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