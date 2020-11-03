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蘇貞昌談美大選：無論誰當選 台灣都是重要夥伴

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

美國大選進入最後倒數，結果將牽動台美關係。行政院長蘇貞昌今（3）日指出，無論誰當選，台灣和美國的關係最重要，蔡政府也一直與美國維持最好的關係，「相信無論誰當選，台灣都是非常重要的夥伴」。

美國總統川普（Donald Trump）尋求連任，面臨民主黨候選人拜登（Joe Biden）強勢問鼎。美國將在美東時間11月3日舉行總統大選，過去數十年來，美國民眾均預期大選結果會在投票截止的幾小時後出爐，也就是美東時間3日晚間（台北時間4日上午至中午）。

蘇揆在立法院受訪指出，美國總統大選正在投票，我們知道這是全世界最注目的事，無論誰當選，台灣和美國的關係最重要，蔡政府也一直與美國維持最好的關係，跟美國的兩黨維持最好的關係。

蘇揆說，美國是有長久民主歷史的政黨，相信無論誰當選，台灣都是非常重要的夥伴。他強調，在蔡總統領導下，已經非常具體的改善台美之間的關係，也非常具體彼此台美合作，台美對於區域的和平穩定也都非常的重視。

美國大選 投票 總統大選

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