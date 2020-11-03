不是K型也不是NIKE型 外資估台灣GDP轉為開根號

主計總處上周公布第三季GDP概估為3.33％，較8月預測數2.01％增加1.32個百分點，星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，台灣第三季GDP數據優於預期，主要歸功於淨出口貢獻，展望第四季，電子急單效應消退，報復性消費趨於平緩，星展預計台灣第四季仍將延續復甦走勢，不過將從V型轉爲開根號（square root）復甦。

景氣復甦有好幾種型態，除了U型、V型、W型、L型和打勾勾的NIKE型等 ，近期討論度較高的則是K型；開根號型（√型）的復甦反彈特色是，經濟會從谷底反彈至前一波高峰的一半，接著持平一段時間，因為圖形長得像開根號的形狀，因此得名。

馬鐵英表示，台灣民間消費雖年增率仍爲負值，但季增率在第三季轉正，顯示6月防疫措施鬆綁後，消費需求顯著反彈。第四季科技業的表現可望保持强勁，與疫情相關的全球數位化需求將持續帶動台灣半導體出口與生產，並為總體經濟成長提供助力。

然而，和第三季相比，第四季GDP成長速度可能趨緩。一是與中美科技戰相關的華爲急單效應或將消退，對中國大陸的出口成長可能有所回落；二是歐美疫情再度惡化，尤其是歐洲國家的重新封鎖，將會干擾第四季出口表現；三是報復性消費釋放後，内需成長可能會變得較為平緩，勞動市場疲軟對消費的滯後影響可能逐漸浮現。

由於第三季GDP數據高於預期，星展集團因此將台灣2020全年GDP成長預估自0%調整為1.8%，並把2021年GDP自2.9%調到4.2%。

根據星展集團預測，台灣、中國大陸與越南，將成爲今年維持GDP正成長的三個亞洲主要經濟體之一。