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民調準不準? 「美國人」楊應超以親身經歷這樣說

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
民調到底準不準?住在搖擺州的科克蘭資本董事長楊應超以親身經歷表示，「可能不是很準」。報系資料照
民調到底準不準?住在搖擺州的科克蘭資本董事長楊應超以親身經歷表示，「可能不是很準」。報系資料照

美國總統選舉倒數，民主黨總統候選人拜登呈現領先，但是雙方的差距在縮小中；民調到底準不準?住在搖擺州的科克蘭資本董事長楊應超以親身經歷表示，「可能不是很準」，他同時補充，在2012年及2016年兩次選舉時的民調就呈現失準，今年情況更加複雜，加上郵寄投票的變數加大，目前還很難預測。

楊應超在國中時移民美國，目前定居在亞歷桑那州，也是這次選舉的搖擺州，他說，大約在一個月前，新冠肺炎疫情嚴重時，有學生來按門鈴做民調，問法讓他覺得很「交差了事」，因為直接就問「要不要投拜登」。

楊應超說，一個可能是做民調的人只想交差趕快問完，一個可能也是那人在幫拜登助選，但是，即使是登門做民調，且有指名要問的是選舉人，在疫情時期，大家都不想與陌生人有過多的接觸，當然會想隨便打發，隨便回答，所以，楊應超認為，「民調不是很準」。

楊應超也以2012年及2016年的民調為例指出，總統選舉民調已經錯兩次了，2012年民調顯示毆巴馬會輸掉選舉，結果卻是大嬴，順利連任；2016年時民調預測希拉蕊會贏，但結果卻是川普當選。

前兩次結果顯示，民調不一定準，至於今年，楊應超認為，影響的因素包括投票率、郵寄投票大增等，一般來說，共和黨的支持者較熱情，投票率會比較高，郵寄投票民主黨的支持者較多，所以，今年的開票會很亂。

楊應超強調，目前雙方民調的差距在縮小，加上郵寄投票的變數，目前還很難預測最後的結果，要等票開出來才能確定，不過，疫情在這次選舉中，是一個相當重要的影響因素，許多民眾都是因為川普對疫情處理不好，出現改變。

民調 投票率

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