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美國總統大選誰會贏？王美花：二黨都支持台灣
美國總統大選到底誰會贏？台美相關經貿合作會不會受到影響？對此，經濟部長王美花今（3）日再度重申表示，選後無論哪一黨的候選人當選，台灣是得到民主黨和共和黨的支持，這是不會變的。
王美花今早赴立院接受媒體訪問時表示，台美的經濟合作，從美中貿易戰，再到疫情之後，讓非常多國家，特別是美國，了解台灣作為重要供應鏈中心的地位，美國重要的半導體軟體廠商，也都紛紛加碼投資台灣，包括微軟、谷歌、超微。
王美花指出，這代表的是美國的強項技術，在尋找他重要且信賴的夥伴，而美國選擇台灣做他的夥伴，對台灣是非常重要的進展，也是台美非常好的夥伴關係的象徵，也是我們這幾年的努力，對台灣非常重要。
王美花強調，不管民主黨或共和黨，對台灣的認知是一樣的，以及無論是友台法案，還是支持台灣的聲音也好，同樣也沒有分民主黨或共和黨。
王美花表示，台灣的經貿關係，還有戰略地位，台灣人民要知道，當台灣需要國際來支持我們的時候，我們是可以尋找到很好的夥伴來支持台灣的。
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