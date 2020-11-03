美國大選結果出爐前 美債殖利率走跌

美國總統大選進入倒數，兩黨候選人川普與拜登於主要搖擺州的支持度依然相近，增添選舉結果的不確定性，且公債價格下探四個月新低，吸引部分低接買盤進場，雙雙引導公債殖利率止升回落，回吐上周部分漲幅，今（3）日凌晨終場10年期美債殖利率下跌3bps至0.8434%，10年期德債則下跌1.3bps至-0.64%。

國內大型券商指出，在未來展望上，美國財政部將於明日公布未來一季公債融通規模，受到今、明兩年財政缺口大增的影響，公債發行額恐再創新高，籌碼供應續增，是殖利率上行的一大推手；另一方面，聚焦總統大選結果，若出現開票延遲，抑或是票數相近的狀況，將令短線不確定性大增，增添投資人避險需求，因此，預料情勢明朗前，殖利率將呈現高檔震盪整理的格局。

分析師指出，今日將焦點擺總統大選投票，初步開票結果將於台灣時間明日初步出爐，目前川普支持度持續回升，落後拜登的幅度已回到染疫前水平6.7%，主要搖擺州則僅落後2.7%，是4月以來最佳，雙雙增添開票結果的不確定性，預料情勢明朗前夕，包括美股市場維持觀望氛圍，延續震盪整理的格局。