SEMI：今年Q3全球矽晶圓出貨面積下滑 全年表現仍強勁
SEMI（國際半導體產業協會）今（3）日公布旗下矽產品製造商組織（Silicon Manufacturers Group, SMG）發佈的最新一季晶圓產業分析報告，2020年第三季全球矽晶圓出貨面積達3,135百萬平方英吋（million square inch, MSI），雖較上一季萎縮0.5%，但相比去年同期2,932百萬平方英吋有明顯進展，增長幅度達6.9%。
SEMI SMG主席暨信越矽利光股份有限公司美國分公司（Shin-Etsu Handotai America）產品開發與應用工程副總裁Neil Weaver分析：2020年上半年強勁反彈之後，第三季全球矽晶圓出貨量幾乎與上一季持平。
對於矽晶圓後市，業者也表示，展望未來，即便大環境有新冠疫情與美中貿易戰等議題干擾，不過環球晶認為，半導體產業的基本驅動力不受疫情影響，遠距工作所帶來的雲端工作／學習／商業模式等，將更為廣泛及常見，將因此加速半導體發展。
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