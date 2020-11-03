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彭博資訊統計：歐美疫情加劇 日本股票型ETF吸引力增

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

美歐新冠疫情加劇，多國重啟封鎖措施或發布居家命令，加上刺激政策談判無果和美國大選前夕市場謹慎，投資人擔憂出現爭議結果，VIX波動率指數飆升至六月中以來新高，掩蓋GDP數據反彈利多，恐慌情緒引發全球股市拋售壓力，近週僅固定收益型ETF呈現小幅淨流入。

依據彭博資訊統計，截至2020年10月30日過去一周ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF資金近周淨流出30.2億美元，其中主要流入日本與全球股票型ETF，近周資金分別淨流入20.6億與12.8億美元，中國股票型ETF近周資金淨流入7.2億美元，新興及亞太市場股票型ETF近周資金分別淨流入6.3億、2.9億美元，而主要市場美國及歐洲股票型ETF近週資金均大幅流出，分別淨流出56.5億和10.6億美元。

富蘭克林證券投顧分析，全球投資人屏息等待的11月3日美國大選即將登場，由於已有超過9千萬選民提前投票，超過2016年投票總數的65%，由於各州對郵寄選票的計票方式規定不同，影響開票進展。

若選舉結果能於數日內出爐，不論最終由何黨勝出，歷史經驗顯示，金融市場迅速消化選舉結果後將回歸基本面，選後美股隱含波動率多出現明顯下滑，但若11月3日選舉因雙方得票接近而出現爭議性結果或延宕，可能延長市場震盪期，留意11月4日~5日聯準會利率會議動向，十一月新冠疫苗第三期臨床時實驗結果也動見觀瞻。值此靜待眾多不確定性釐清的關鍵時刻，現階段建議投資人掌握三大方向，包括防禦配置不可少、掌握雙技產業長期主流買點、留意新興亞股機會，建構攻守兼備的投資組合，度過市場震盪期。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，儘管經歷市場震盪，部分科技股的評價面仍有修正空間，目前持有較多現金，靜待股市波動的布局機會，策略上持續以數位轉型題材為主軸，我們相信隨著更多投資人理解其龐大的成長潛力，市場動能回籠有望提供進一步向上的支撐，但同時也關注包含美中貿易關係、大型科技股調查的相關風險議題。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅指出，面對疫情的爆發，生技產業同樣受到影響和挑戰，為控制疫情，保持社交距離和其他限制措施是有其必要的，然而最終疫苗問世後，將有助防止病毒散播，而之後生技業的創新與研究將持續推動，對於新型療法和藥物的需求也將在長線支持產業成長，加上併購活動的進行，依舊相當看好後續整體的表現潛力。

ETF 美國大選

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