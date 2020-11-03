疫情升溫添不確定性 風險債券動能降溫

歐美疫情升溫，部分國家重啟封鎖，影響市場情緒及風險債券表現。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周由包括投資級債、高收益債及新興市場債等流向公債，其中高收益債淨流入金額由正轉負，投資級債也由前一周的144億美元降至67億美元，信用債整體動能放緩。

安聯投信指出，疫情在美國及歐洲多地確診人數激增，英國、德國與法國重啟封鎖措施，加上美國選舉相關雜音紛飛，雖最新公布的美國第三季GDP表現與個人消費年率等經濟數據表現正向，但對疫情的擔憂仍使全球風險債性債券多呈跌勢，部分資金由信用債流向公債避險，市場風險情緒保守。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，過去一周內除股票市場出現明顯修正，反映市場波動度的VIX指數也持續爬高，並在10月28日來到40的水位，為今年6月以來的新高，反映了包括歐美疫情升溫、美國總統大選等短線雜音，並使部分市場資金持續流向債券資產進行避險。

謝佳伶指出，觀察各式不同債券資產的最差殖利率（yield-to-worst），包括美國10年期公債、美國投資級債的殖利率在資金流入下今年持續緩步下滑，截至10月底止，已分別來到約1.99%及0.78%的水準，但平均存續期則同時來到約8.3年及10年左右，投資人在布局時應留意在存續期到期前的時間內，可能受到來自市場利率變動的風險，進而影響資產價格。

謝佳伶指出，相較之下，美國短年期高收益債目前除了可提供接近5%的殖利率，優於多數同為已開發市場的債券資產，且平均存續期則僅有短至2年上下，讓投資人可以減少在債券存續期內可能遇到的利率風險，同時可提高資金運用彈性，成為在市況不確定下的現金部位標的的優質選擇。

在挑選美國短年期高收益債時，謝佳伶建議，首先表示可鎖定評級較佳（B、BB級以上）的優質美國企業，除可控管違約風險外，也可望受惠於新的財政政策。在產業部分，則看好可受惠於景氣逐漸復甦的中游、燃氣等能源產業以及航空租賃業；此外，因疫情使得許多民眾由大眾運輸轉為自駕，汽車銷售出現上升，故汽車產業也可同時關注。往後觀察，雖總統大選雜音為近期市場帶來波動，但在結果確認後相關變數應有望降低，屆時則可注意疫情後續發展、疫苗研發進度以及美國新一輪財政政策過通過狀況，作為後續投資判斷。