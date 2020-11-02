合一現金增資發行新股參與發行GDR完成發行

新冠疫情對觀光旅館業造成重大衝擊，但晶華酒店在集團董事長潘思亮的帶領下，今年曾達到連續四個月業績成長。其實，晶華過往也曾歷經不少危機，潘思亮是如何帶領集團蛻變成長，持續走過三十年歲月的呢？

2020-11-02 15:03