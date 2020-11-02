合一現金增資發行新股參與發行GDR完成發行
合一（4743）今（2）日公告，公司辦理現金增資發行新股、參與發行海外存託憑證（GDR）完成發行，以每單位51.11美元，發行346萬單位，表彰1,730萬股普通股，發行總金額1,768萬美元。
合一每單位GDR表彰股數：1單位GDR表彰公司普通股5股。每股價格折合新台幣292.39元（匯率1美元=28.604新台幣轉換），發行及交易地點在盧森堡證券交易所。
合一表示，這次發行GDR資金用途主要用在新藥研發支出，以達成研發里程碑。這次GDR發行對原股東權益之稀釋比率僅約4.64%，在財務結構上，可充裕新藥研發資金，強化財務結構，對公司未來營運與國際化發展具有正面效益。
合一也指出，本案經今年6月11日股東會通過，這次金增資發行之新股，依公司法第267條之規定，保留發行新股總數之10%，由公司員工認購，員工若有 認購不足部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之，或列入參與海外存託憑證之原有價證券。經董事長洽特定人鑽石生技投資股份有限公司認購130萬股，精英投資股份有限公司認購30萬股，豐盛投資股份有限公司認購20萬股。
本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證1,730萬股暨洽特定人認購180萬股之股款已於11月2日全數收足。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言