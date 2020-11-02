大同新總座擁有電機及電腦專業 13日才亮相
大同公司（2371）新任董事長林文淵指出，心中已有屬意總經理人選，並非來自中鋼或是台電，這名總經理擁有電機跟電腦的專長，對大同營運十分了解，將先跟林郭文艷請益，本月13日才會在董事會提出，待董事會通過後，再公布人選。
林文淵表示，今（2）日沒有馬上公布新任總經理人選，這是對大同董事會以及前任大同董事長林郭文艷的尊重。已有部分董事見過新的總經理人選，目前還不方便透露。
林文淵透露，新任總經理人選是個「素人」，將在13日公布。他認為，董事長要會用人，所以員工厲害比較重要，他很強的地方就是會找到很強的總經理。
不過剛，外界也很好奇，大同的事業體龐大，大同又是總經理制，新的人選如何掌管營運重任，有待觀察。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言