大同新總座擁有電機及電腦專業 13日才亮相

大同公司（2371）新任董事長林文淵指出，心中已有屬意總經理人選，並非來自中鋼或是台電，這名總經理擁有電機跟電腦的專長，對大同營運十分了解，將先跟林郭文艷請益，本月13日才會在董事會提出，待董事會通過後，再公布人選。

林文淵表示，今（2）日沒有馬上公布新任總經理人選，這是對大同董事會以及前任大同董事長林郭文艷的尊重。已有部分董事見過新的總經理人選，目前還不方便透露。

林文淵透露，新任總經理人選是個「素人」，將在13日公布。他認為，董事長要會用人，所以員工厲害比較重要，他很強的地方就是會找到很強的總經理。

不過剛，外界也很好奇，大同的事業體龐大，大同又是總經理制，新的人選如何掌管營運重任，有待觀察。