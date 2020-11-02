立委質疑餐費預算浮編 國家住都中心：因業務大幅成長

有關立委質疑國家住都中心預算編列問題，國家住都中心今（2）日指出，中心因應社會住宅及公辦都更業務大幅成長，有不少非定期召開的各項內外部專案會議，因此編列會議餐費，未來中心將加強編列預算說明，恪遵職守以利政策遂行。

立法院內政委員會今日審查國家住宅及都市更新中心110年度預算書案，於「住都中心明年編列董事會議及專案會議餐點費」項目中，編列45萬元，相較前一年度編列32.7萬元，增加約12.3萬元。

對此國家住都中心解釋，明年將陸續興辦社宅數十案，中心除定期召開董監事會外，更將與中央各平行單位、各地方政府、銀行機構等單位召開各式專案會議及說明會，預計至少120場次及相關說明會，且因相關會議討論時間通常較長，故預先編列會議餐費，並無浮濫編列預算浪費公帑之情事。

國家住都中心表示，感謝委員相關指導，中心將持續審慎提列預算並加強說明，期望有更多不同領域的菁英，一同加入國家隊的行列，站在國家的高度，讓國家住都中心成為實踐居住正義強而有力的雙翼。