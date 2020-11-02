油價跌落五個月新低 台塑化全年轉盈目標添變數？

受到美國選情持續膠著的變數，以及歐洲為了防疫再度啟動封城，最近國際油價連跌，已經失守每桶40美元大關，創下近五個月新低。國內台塑化（6505）、中油第4季營運再度承壓，台塑化今年全年營運轉盈目標恐添變數。

以台塑化為例，3、4月受到新冠肺炎蔓延牽動國際油價暴跌，布蘭特原油價格從年初最高每桶68美元，到4月最低跌到25.5美元，造成台塑化上半年大虧186.5億元；第3季好不容易國際油價回彈到40美元附近整理，幫助台塑化第3季成功轉虧為盈，單季稅後賺158.51億元。不過台塑化累積前三季仍虧損27.99億元。

原本台塑化期待油價如果能維穩在40美元附近，公司全年營運可以轉虧為盈，保持全年不虧的不敗紀錄，如今隨著國際油價跌勢再起，台塑化全年營運獲利目標恐再添變數。

對此，台塑化發言人林克彥表示，國際油價下跌，對台塑化營運當然會有影響。其中煉油事業的影響比較直接，因為煉油對於油價相當敏感，台塑化直接面臨到原油庫存的跌價損失壓力；至於烯烴事業方面，石化品的價格雖然與油價相關，但不是完全連動，影響相對小一些。

目前看起來，台塑化評估這波國際油價下跌，對於公司營運的影響肯定有，但影響程度應不至於像4月的全面性恐慌。

林克彥觀察，最近國際油價下滑主要有幾個因素，其中美國大選的部分，因為選情膠著的不確定性，短線確實可能會有一些不平靜，但這部分大致已在市場的意料中。

其次是利比亞因為內戰停下來，最近將重新投產，由於利比亞算是產油大國，每天原油輸出量有100萬桶的實力，恢復生產後，對於市場造成供給過剩的心理預期。

第三，新冠疫情進入秋冬之後似乎又有加劇的趨勢，歐洲許多國家最近又重新採取比較激烈的封城手段，民眾不出門，這將不利石油需求，這點現在看起來是比較麻煩。