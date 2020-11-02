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國巨高雄三廠14日動土 打造高階產品生產基地
被動元件大廠國巨（2327）近幾年持續擴建生產基地，其中，高雄更是國巨的生產重鎮，國巨的高雄大發三廠預計在本月14日舉行動工典禮，同時，當天也將同時舉辦與成功大學成立的共研中心舉行揭牌儀式。
高雄可以說是國巨的發跡地，自2000年以新台幣180億併購飛利浦被動元件廠時，就選擇在高雄梓南區新建廠區，之後，帶動國巨持續成長，而在2018年時，國巨在高雄大發廠買地擴廠，陳泰銘也曾對外表示，2018年會在高雄買地設廠，是因為受到前行政院副院長陳其邁的邀請，讓未來的高雄轉向科技城邁進。當時取得約6300坪的土地面積，興建約1.6萬坪的全新廠區。
國巨持續看好未來被動元件的市場需求成長，因此近幾年來持續購併及擴廠動作，看好的下游需求主要是5G及車用電子發展所需，國巨近幾年來加碼投資在高雄大社、楠梓及大發廠區擴充產線，提升量能及優化產品組合。
市場人士評估，高雄大發三廠可能擴充國巨集團在積層陶瓷電容（MLCC）產能外，國巨集團旗下包括基美（KEMET）、普思（Pulse）等高階產品產能，也可能在高雄新廠落腳。
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