新冠肺炎影響 勞動基金投資收益22億元收益率0.05％

勞動部今天表示，隨新冠肺炎疫情反覆，全球金融市場上下大幅震盪波動，勞動基金投資績效亦受到影響，整體勞動基金今年截至9月底累計收益22億元，收益率0.05％。

勞動部表示，疫情自今年初以來全球肆虐，期間雖有趨緩，但9月份起出現捲土重來之勢。世界各國為挽救受疫情重創的經濟，持續施行寬鬆貨幣政策以及財政刺激政策，但部分經濟體因確診人數持續攀高，再度採行防疫緊縮和嚴管的措施，9月份股票及債券市場亦紛紛回落。

其中MSCI全球、台灣加權股價指數、巴克萊全球綜合債券指數及道瓊基礎建設指數，9月份單月表現分別為-3.22％、-0.60％、-0.36％及-3.20％，累計今年至9月底表現分別為1.37％、4.32％、5.72％與-13.28％。

勞動部表示，勞動基金運用局依市場情勢審慎動態調整資產配置，均衡布局於國內外金融市場，今年截至9月底止，整體基金規模為4兆4514億元，累計收益為22億元，收益率0.05％。