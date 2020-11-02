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促「經濟泡泡」成型 王美花：否則對投資會有嚴重延遲

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
經濟部部長王美花。記者曾原信／攝影
經濟部部長王美花。記者曾原信／攝影

台灣防疫成功，200天無新冠肺炎本土病例。今（2）日多位立委在立法院經濟委員會中針對「經濟泡泡」能否成型？會不會開放？質詢經濟部王美花。對此，王美花答詢表示，具體條件尚未確定，但不是不要居家隔離及居家檢疫，而是會縮短14天的規定，近期經濟部會密切跟中央流行疫情指揮中心來確定。

立委邱議瑩、曾銘宗今日均就「經濟泡泡」議題提出質詢，但由於歐美近日又爆發了第二波疫情，會不會使得經濟泡泡最後也破滅？

對此，王美花表示，經濟部還是希望有些重要案例可以成行，儘管現在歐美疫情又更嚴重，但關於經濟活動和交流，還是要有窗口，「經濟泡泡」可以做得嚴謹，人數不要多，仍希望積極促成經濟泡泡，讓經濟活絡，經濟部會與指揮中心密切討論。

王美花強調，確實非常多產業有投資的需求，還有重要的履約需求，必須在疫情間來到台灣，或出去再回來，但對於目前規定需要隔離14天，確實對於經濟交流有很大的影響。就產業發展，尤其對投資部分，會有很嚴重的延遲效果，因此經濟部已向指揮中心提出修正意見。

王美花並進一步指出，關於「經濟泡泡」的審查，並不是看大咖不大咖，而是這個案件是不是夠重要，然後各主管機關要綜合幾個要素一起評估，目前經濟部是希望指揮中心能夠容許小範圍的進出，讓「經濟泡泡」成型。

經濟部 王美花 疫情

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