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疫情衝擊工業大戶耗水費明年徵不徵？王美花這麼說

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部長王美花。 報系資料照／記者侯永全攝影
經濟部長王美花。 報系資料照／記者侯永全攝影

新冠肺炎疫情衝擊百工百業，使得產業營業額和獲利都受到嚴重影響，今（2）日立委邱臣遠針對明年開徵耗水費一事進行質詢，希望在降低產業衝擊的前提下，建議持續停徵一年耗水費。對此，經濟部長王美花答詢表示，因為這會連動到水費的調漲，經濟部會做整體評估。

針對用水1,000度以上的工業大戶，開徵10%到30%的耗水費一事，王美花指出，目前水利署正在跟用戶溝通，了解用戶的狀況，至於是否確定將於明年開徵，目前還沒有定案。

邱臣遠指出，立法院2016年5月6日三讀通過《水利法》修正案，針對用水1,000度以上的工業大戶，開徵10%到30%的耗水費，估計有5,856戶將受到影響，2020年受到疫情影響停徵，但經濟部2021年編列6億元歲入，不過經濟部明年確定會開始開徵耗水費嗎？

邱臣遠表示，歐美第二波疫情近日再度爆發，預估明年疫情仍會持續，為減輕對產業界的衝擊，再加上今年水情嚴峻，建請持續停徵1年耗水費。邱臣遠並建議經濟部，目前是輔導廠商升級轉型最好的時機，可優先輔導廠商做改善配套措施，以符合減徵耗水費的6大條件，危機就是轉機。

根據《水利法》修正案規定，減徵耗水費6大條件包括：1.全廠製程回收率、2.通過清潔生產評估、3.通過國際標準組織（ISO）水足跡盤查、4.獲得綠色工廠或綠建築標章、5.獲水利署節水績優獎項、6.配合政府生活污水回收，已繳交水污費的廠商等6大綠色保證。以上6項皆符合最多減徵60%。

對此，王美花答詢表示，委員的建議相當好，經濟部會納入一起評估。

經濟部 疫情 減徵

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