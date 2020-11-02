穩房市祭限購令？花敬群澄清：沒說一定要做

立委持續關注房市炒作問題，內政部次長花敬群今（2）日在立法院強調，上周他受訪提到中國大陸的「限購令」，僅是就各國面對房市炒作時的工具來提出討論，「沒說台灣一定要做」。花敬群也表示，政府上周六（31日）展開大規模預售屋聯合稽查，代表政府「相當程度上」已出手穩定房價。內政部長徐國勇表示，聯合稽查將會產生「震撼作用」。

國民黨立委曾銘宗今日在立法院內政委員會質詢內政部，是否確實觀察到房價飆漲？花敬群表示，今年年初南部房價漲幅較為明顯，觀察到第2季、第3季六都房價也都有上漲，但「還沒有到非常高的漲幅」。

曾銘宗詢問內政部，現在是否是打房時機？花敬群回應，不要用「打房」這個字眼，應該是說，政府會來抑制炒作、穩定房市、健全房市，這樣的說法比較理想，針對不當炒作行為的抑制與查緝，會積極來做。花敬群表示，政府相當程度已出手抑制炒作。

曾銘宗再追問，內政部是否會祭出限購令？花敬群對此表示，上周提到中國大陸的限購令，只是提出各國所提的政策工具來討論，不代表台灣也要做。

至於台灣要祭出何種政策工具？花敬群表示，依據市場狀況、要達到什麼政策目的，會有不同的排列組合，各部會將通力合作，在分寸拿捏上仔細地討論中。

內政部長徐國勇表示，周六針對預售屋大規模的稽查，會產生「震撼作用」，接下來還是會鎖定熱點，至於是否會進行全面性稽查，後續會來整體考量。

徐國勇也強調，目前已將地政三法《平均地權條例》、《地政士法》、《不動產經紀業管理條例》列為優先法案，行政院長蘇貞昌也已在質詢中回應，本會期會優先送立法院審議，促進房市健全。